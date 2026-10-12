Un muerto y 11 heridos en el último ataque contra el aeropuerto internacional de Riad

El último ataque, perpetrado el domingo, cuando un proyectil impactó en la Terminal 4, "causó la muerte de un residente paquistaní (...) y heridas a otras 11 personas, quienes fueron trasladadas de inmediato al hospital", además de provocar "daños materiales", indicó la Autoridad General de Aviación Civil (GACA) en un comunicado recogido por la Agencia de Prensa Saudí este lunes.

El sábado, una ofensiva contra el aeropuerto dejó 12 fallecidos y 309 heridos, mientras que otra el viernes causó tres víctimas mortales, en dos ataques atribuidos a los insurgentes hutíes, enfrentados con Arabia Saudí, que lidera una coalición militar antihutí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

El portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sarea, afirmó el domingo, en un comunicado difundido en Telegram, que los hutíes, respaldados por Irán, llevaron a cabo una "operación en tres fases" contra el aeropuerto internacional de Riad, iniciada el viernes por la noche.

Sarea no precisó en qué consistieron esas tres fases ni aclaró qué ataques abarcó la operación.

Los insurgentes han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.

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El último ataque contra el aeropuerto de Riad se produjo después de que la cadena de televisión Al Masirah, bajo control hutí, denunciara que una ofensiva aérea de la coalición apuntó contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení, en manos de los rebeldes desde 2014.

La actual escalada entre Arabia Saudí y los hutíes estalló a mediados de julio, cuando los insurgentes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení.

Los hutíes no son el único grupo que ha lanzado ataques contra territorio saudí en los últimos meses: el mayor productor de petróleo de la OPEP ha sido también objetivo de varios movimientos armados proiraníes que han apuntado contra infraestructuras energéticas y civiles del reino árabe.