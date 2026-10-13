Mundo
13 de octubre de 2026 - 04:40

Abascal asegura que Francia, con Le Pen y Bardella, no será una amenaza para España

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Madrid, 13 oct (EFE).- El presidente del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que Francia no será una amenaza para España, sino una "gran oportunidad", si la Agrupación Nacional francesa de Marine Le Pen y Jordan Bardella llega a gobernar.

Por EFE
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Abascal ha defendido la alianza de Vox con Agrupación Nacional en un desayuno informativo en Madrid protagonizado por el presidente de Agrupación Nacional de Francia, Jordan Bardella, con quien este lunes visitó la ciudad autónoma española de Ceuta, ubicada en el norte de África, para conocer la situación en la que se encuentra tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

"Jordan pudo comprobar en Ceuta de primera mano lo que muchos europeos conocen solo por televisión", ha subrayado el líder de Vox, convencido de que Bardella será "el próximo primer ministro de Francia".

Ha asegurado además que "con Marine Le Pen en el Eliseo y Jordan Bardella en Avignon, Europa tendrá una oportunidad de una gran alianza en lo esencial".

Según ha resaltado, españoles y franceses, junto a "millones" de europeos comparten una misma amenaza - la inmigración irregular- y cada vez más apuestan por una misma solución y por la defensa de la soberanía, identidad e intereses nacionales.