Tras reunirse con Cartes, Alliana no descarta candidatarse fuera del cartismo

En conferencia de prensa, el vicepresidente Pedro Alliana reveló que Horacio Cartes le comunicó personalmente su decisión de cambiar el respaldo dentro de la chapa presidencial y apostar por Juan Carlos Baruja.

“Él personalmente me comunicó que había tomado la decisión de hacer el cambio dentro de la chapa para la precandidatura a la presidencia, donde él optaba por Juan Carlos Baruja”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que no se respetara el compromiso político que, según indicó, se había establecido para impulsar su precandidatura. Entre los puntos acordados, mencionó que tendría la posibilidad de elegir a su compañero de fórmula, sin imposiciones.

“Lo único que en todo este tiempo vine pidiendo fue respeto a mi persona y mi trayectoria”, afirmó. “Lastimosamente, no respetaron mi tiempo, no se respetó el compromiso que había asumido”, agregó.

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“Mi candidatura hoy sigue firme”, insiste Alliana

Pese al cambio de respaldo de Cartes, el vicepresidente ratificó que mantiene su intención de competir por la Presidencia de la República. “Mi candidatura hoy sigue firme”, remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de continuar su proyecto electoral dentro de Honor Colorado, respondió que todavía no tiene una definición al respecto. Indicó que el futuro de la chapa dependerá, entre otros factores, de las decisiones que adopte el líder del movimiento.

“No sé. No sé si vamos a hablar de esto más adelante, si se va a abrir la chapa, es una decisión que va a tomar el líder del movimiento, pero mi candidatura sigue firme”, señaló.

Alliana no descarta competir fuera de Honor Colorado

El vicepresidente confirmó que Cartes no le refirió que ya no sigue dentro de Honor Colorado, pero dejó abierta la posibilidad de presentar su precandidatura fuera del movimiento.

“No descartamos tampoco que hoy podamos ver la posibilidad de competir por fuera del movimiento, pero es muy apresurado”, manifestó.

Asimismo, Alliana enfatizó que su intención es no declinar en su precandidatura. “Yo quiero ser presidente, tengo la capacidad para ser presidente y creo que hoy más todavía que la gente me está conociendo”, sostuvo.

¿Isaías Fretes como su precandidato a vicepresidente?

En cuanto a quién sería su acompañante en la chapa presidencial, no descartó al diputado Raúl Latorre; al gobernador del Guairá, Cesarito Sosa; al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; y al actual ministro de Salud, Isaías Fretes.

“Si soy presidente de la República, me encantaría que Isaías Fretes esté al lado mío”, refirió Alliana al respecto.

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Cartes le ofreció otros espacios políticos

El vicepresidente confirmó que Cartes le planteó alternativas políticas tras comunicarle que ya no respaldaría su precandidatura presidencial. Entre ellas, mencionó la posibilidad de encabezar la lista de candidatos al Senado.

El vicepresidente señaló que respondió que se tomaría un tiempo para analizar las propuestas y consultar con su familia, sus amigos y, especialmente, con la dirigencia política.

También recordó que su precandidatura no fue una decisión tomada exclusivamente por Cartes, sino que, según indicó, fue definida durante una plenaria con más de 3.500 integrantes, realizada en la sede de la Conmebol.

Consultado si seguirá dentro de Honor Colorado, respondió: “No estoy renunciando a Honor Colorado, solo estoy buscando mi espacio. Si esta actitud le molesta (a Cartes) -que nosotros tengamos pensamientos propios, que querramos mostrarle de que hay un camino que es escuchar a la gente y a la dirigencia, de no a la imposición- seguramente estaremos afuera”.

El motivo del cambio de respaldo de Cartes

Al explicar lo ocurrido durante la reunión, Alliana indicó que Cartes le manifestó que ya no quería seguir esperando para definir la precandidatura a la Vicepresidencia.

“Cartes quería tener una definición para la vicepresidencia. Seguramente, entendía que había ciertas especulaciones en contra de la persona que él propuso y ya no quiso esperar, eso fue lo que me manifestó a mí”, sostuvo.

El vicepresidente sostuvo que actuó con lealtad hacia el líder de Honor Colorado, pero diferenció esa postura de la aceptación incondicional de sus decisiones.

“No confundir la lealtad con la obsecuencia. Siempre fui muy leal, en especial al presidente Horacio Cartes”, expresó.

Alliana advierte que no aceptará imposiciones

Alliana también se refirió a cómo entiende el ejercicio de la Presidencia y sostuvo que, si decide continuar con su proyecto electoral, buscará tener autonomía para tomar decisiones.

“Estoy seguro que lo que hoy Paraguay necesita es un presidente que gobierne, trabaje y escuche a todos los paraguayos, no solamente a una persona o a un pequeño grupo reducido de personas”, expresó.

En ese contexto, afirmó que buscaría conformar su propio gabinete y ejercer el cargo con libertad para tomar decisiones y representar a la ciudadanía. “Que me quieran imponer las cuestiones, ahí ya...”, manifestó, sin completar la frase.

Alliana comentó, además, que después de reunirse con Cartes conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, quien le expresó su respaldo y le pidió prudencia ante el escenario político.

Alliana niega la creación de un nuevo movimiento

Por otra parte, el vicepresidente descartó que exista actualmente una nueva corriente política dentro de Honor Colorado vinculada a su figura o a la de Peña.

“No existe nuevo movimiento, menos con esas siglas y ese nombre que habían sacado”, afirmó, en referencia a las versiones sobre una supuesta conformación del “peñismo” o el “allianismo”.

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Aunque negó la existencia de una nueva estructura política, reiteró que no descarta evaluar una eventual candidatura fuera del movimiento cartista.

Así también, afirmó que hay figuras cercanas a Cartes que están “llenándole la cabeza” al titular de la ANR, aunque no quiso dar nombres.