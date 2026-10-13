Aena anuncia nuevas rutas internacionales en el aeropuerto de Río de Janeiro

El plan contempla nuevas conexiones con Toronto, Montreal y Dallas, además de vuelos a ciudades suramericanas.

También incluye la reanudación de servicios y el aumento de frecuencias en rutas ya existentes, como las que conectan Río con Nueva York, París, Miami, Fráncfort, Lisboa, Oporto, Atlanta y Ciudad de Panamá.

Según explicó Yus en una rueda de prensa, los cambios comenzarán a aplicarse en octubre y continuarán en noviembre y diciembre, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de viajes de fin de año.

Entre las novedades figuran conexiones con Nueva York operadas por distintas compañías aéreas y el refuerzo de los vuelos hacia Toronto.

La terminal internacional de Río también tendrá nuevas conexiones o la reanudación de vuelos a Asunción, Lima, Salta y Mendoza, mientras que Rosario se incorporará a la oferta a partir de enero, con cinco vuelos semanales.

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Para el mercado nacional, el presidente de Aena Brasil dijo que el aeropuerto reforzará las conexiones con destinos brasileños y también prevé ampliar la oferta de vuelos a Santiago de Chile, con servicios de Latam, Sky Airline y JetSMART.

Yus afirmó que Aena trabaja desde marzo, en el mismo momento en que obtuvo la adjudicación de la concesión, para ampliar la conectividad del aeropuerto mediante negociaciones con las aerolíneas.

El objetivo, señaló, es reforzar el papel del aeropuerto como punto de conexión internacional y mejorar su conexión con otras ciudades brasileñas.

Aena administra 18 aeropuertos en Brasil, con un tráfico anual conjunto de 63 millones de pasajeros.

La operadora española se adjudicó la concesión del aeropuerto internacional de Río hasta 2039, en una subasta en la que ofreció 2.900 millones de reales (unos 580 millones de dólares / 520 millones de euros al cambio de hoy).

Además gestiona 81 aeropuertos y dos helipuertos en cinco países, incluyendo 46 terminales en España, 12 en México, tres en el Reino Unido y dos en Jamaica.