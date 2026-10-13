Aeroméxico abre una ruta directa entre París y Guadalajara para impulsar el turismo

"No solamente esperamos recibir muchos más turistas de Francia, sino de todo el continente", explicó a EFE Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco, que confía en aprovechar la conectividad internacional del aeropuerto parisino Charles de Gaulle para dar a conocer esta región mexicana más allá de sus famosos destinos de playa.

El estado de Jalisco, en el oeste de México, recibe cada año unos 34 millones de visitantes, de los que alrededor de un millón procede del conjunto de los países europeos, según Fridman. El turismo representa cerca del 10 % del producto interior bruto (PIB) regional, de acuerdo con la secretaria, que espera que la nueva ruta impulse esa contribución económica.

"El turismo europeo es un turismo que pernocta más noches, se queda más tiempo y consume más, por lo que confiamos en que siga creciendo su aportación a la economía de Jalisco", sostuvo.

Los vuelos saldrán de París los lunes, miércoles y sábados y tendrán una duración aproximada de once horas. Los billetes ya están a la venta y Aeroméxico prevé mantener la ruta durante todo el año, según explicó a EFE Tomás Martínez, responsable de la compañía área para Francia y Suiza.

"Nos hacía falta la conexión a Guadalajara", señaló Martínez, que destacó tanto el potencial turístico de la región como su peso industrial. La nueva ruta permitirá ahorrar más de cuatro horas respecto a los trayectos con escala, según el directivo.

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Guadalajara, capital de Jalisco, es conocida internacionalmente por el tequila y el mariachi, dos símbolos de la cultura mexicana, pero las autoridades regionales quieren atraer también a viajeros interesados en la gastronomía, el patrimonio y la naturaleza.

"Hay mucho que todavía no se conoce de Jalisco", afirmó Fridman, que citó los 400 kilómetros de costa de Costalegre, los doce pueblos mágicos del estado y el lago de Chapala entre los atractivos que quieren dar a conocer en Europa. Entre ellos destaca Tequila, cuyo paisaje de agaves está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La estrategia pasa por animar a los visitantes a recorrer varios destinos durante el mismo viaje, en lugar de concentrarse en los lugares más populares.

"Buscamos justamente promover el multidestino", explicó la secretaria, que defiende repartir los beneficios económicos del turismo entre más localidades y reducir la presión sobre las zonas más concurridas.

La seguridad, sin embargo, sigue siendo un factor que puede condicionar la elección de México como destino.

"Entendemos perfectamente el miedo", reconoció la secretaria, antes de subrayar que "Jalisco ofrece todas las garantías de seguridad, siempre y cuando se practique un turismo responsable y seguro".

En ese sentido, subrayó que "los índices de seguridad de Jalisco han mejorado drásticamente" como demuestra el hecho de que el estado ha recibido este año grandes eventos de talla mundial como la Copa del Mundo, que atrajo a 2,6 millones de visitantes de todo el planeta.

Para Aeroméxico, la nueva conexión busca combinar el tráfico vacacional con los desplazamientos de negocios y facilitar los viajes de profesionales vinculados a empresas francesas y mexicanas. "Estamos viendo un interés y una importancia muy grande para Aeroméxico en seguir creciendo en Europa", afirmó Martínez.

La apertura coincide con el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México y forma parte de la estrategia de Aeroméxico para crecer en Europa. La compañía también prevé inaugurar en 2027 una conexión directa entre Milán y Ciudad de México.