Al menos 6 muertos en un bombardeo de los hutíes en el suroeste del Yemen, según Gobierno

La fuente indicó que otras doce personas, entre ellas seis niños, cinco mujeres y un hombre, resultaron heridas y siete viviendas dañadas por los bombardeos en la ciudad de Taiz durante las últimas 24 horas.

Las bajas reportadas se producen en medio de la intensificación de los combates en torno a Taiz, donde las fuerzas gubernamentales y los combatientes hutíes se han enfrentado en varios frentes mientras los insurgentes intentan tomar la citada ciudad para las fuerzas gubernamentales.

Taiz es un nudo estratégico que conecta el norte del Yemen con Aden y la costa occidental y se ha convertido en un importante campo de batalla desde que los hutíes tomaron Saná en 2014, y el acceso a la ciudad se ha visto restringido por los combates y las limitaciones en las carreteras y las rutas de suministro.

En la jornada de ayer, al menos nueve civiles, entre ellos cinco niños y una mujer, murieron en ataques aéreos atribuidos a la coalición militar liderada por Arabia Saudí y que lucha contra los hutíes en la provincia Al Yauf, limítrofe con Arabia Saudí en el norte del Yemen, según denunciaron los insurgentes.

La nueva escalada iniciada desde julio ha agravado las presiones humanitarias que sufren desde hace tiempo los residentes, incluido el acceso a la atención médica y a los bienes esenciales.