Al menos cinco fallecidos y un herido tras el choque frontal de dos vehículos en Bolivia

El accidente ocurrió en la mañana, cerca de la localidad de Soracachi, a unos 28 kilómetros de la ciudad de Oruro, capital de la región homónima.

En el lugar, una volqueta o camión de carga "ha colisionado contra un minibús que estaba trasladando a personas", dijo al canal estatal Bolivia TV el comandante departamental de la Policía de Oruro, Miguel Ángel Zambrana.

"Lamentablemente, en este hecho han fallecido cinco personas, el conductor del minibús y cuatro personas de sexo masculino que aún no han sido identificadas", indicó Zambrana.

La persona herida es el conductor del camión, quien fue trasladado a un hospital en Oruro y dio negativo en un examen de alcoholemia, precisó el jefe policial.

Por su parte, el director departamental de Tránsito de Oruro, Charlon Torrez, dijo a los medios que el minibús se dirigía desde Oruro hacia Cochabamba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Torrez, la información preliminar obtenida señala que cuatro de los fallecidos son integrantes de una agrupación de música folclórica boliviana llamada Karumanta.

Las causas del accidente están bajo investigación, según la Policía.

Zambrana alertó sobre la frecuencia de los accidentes de tráfico en la carretera Oruro-Cochabamba.

Ante estas "acciones imprudentes", el jefe policial vio necesario "reforzar la presencia en carretera para que el personal policial pueda realizar los controles y evitar que se estén dando estos hechos de tránsito que lamentablemente enlutan a familias bolivianas".

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos, y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.