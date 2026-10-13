Al menos dos muertos en ataque aéreo de la coalición saudí contra Al Hodeida, según hutíes

"En un nuevo crimen cometido por la brutal coalición liderada por Arabia Saudí, esta tarde fue atacada la instalación petrolera de Ras Isa, en la provincia de Al Hodeida, lo que provocó víctimas civiles", indicó en un comunicado el Ministerio de Salud hutí.

El portavoz ministerial, Anis al Asbahi, afirmó que los ataques alcanzaron la Corporación Petrolera en la zona de Ras Isa.

El ministerio sostuvo que atacar "instalaciones petroleras vitales constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario y amenaza la seguridad medioambiental y económica", y que es un hecho que se suma a "la larga lista de crímenes de guerra cometidos por el enemigo saudí".

Hasta el momento, la coalición no ha realizado comentarios al respecto.

La coalición había emitido una advertencia previa sobre ataques a las instalaciones de almacenamiento de combustible en las afueras occidentales de Saná este martes, pero no avisó de los supuestos ataques contra Ras Isa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La coalición capitaneada por Arabia Saudí atacó este martes el principal depósito de combustible de Saná, bajo control de los hutíes desde 2014, después de pedir la evacuación de esta zona, en el primer aviso de este tipo desde que comenzó la escalada en el Yemen.

Esta intensificación de los ataques se produce después de que los insurgentes atacaran en los últimos días aeropuertos e instalaciones petroleras en Riad, causando decenas de muertos y heridos.

Ras Isa, situada en la costa yemení del mar Rojo, es una importante zona de almacenamiento de petróleo al norte del puerto de Al Hodeida.

Al Hodeida ha mantenido una importancia estratégica a lo largo del conflicto en el Yemen debido a sus puertos en el mar Rojo y al papel que desempeñan en el transporte de combustible, mercancías comerciales y ayuda humanitaria.