Al menos dos muertos en ataques israelíes en Gaza a lo largo de la jornada

Ambos ataques se produjeron a mediodía y por la tarde en la ciudad de Gaza (norte), según el centro sanitario, que recibió los cadáveres de los fallecidos.

Pasado el mediodía, un dron israelí atacó un vehículo en el barrio de Tufah, en el sector oriental de la capital gazatí, matando a una persona e hiriendo a varias, entre ellas algunas en estado crítico, si bien el Shifa no especificó el número. Sus familiares lo identificaron en el centro como Momen al Ay.

Horas después, fuego marítimo de la Armada de Israel mató en el noroeste de la capital a un hombre que Shifa identificó como Abdul Karim Sami al Nahal.

El Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre los ataques, si bien causa varias víctimas diarias con bombardeos a las que horas o días después identifica como presuntos miembros de las milicias islamistas gazatíes.

En total, más de 74.389 personas han muerto a causa de la ofensiva de Israel contra Gaza, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave, que no incluye las víctimas mortales de este martes.

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Sólo a lo largo del lunes, de acuerdo con el recuento publicado hoy por el ministerio, se añadieron siete muertos al total: dos personas que murieron en ataques ese mismo día, tres que sucumbieron a heridas recibidas en ataques en días anteriores y dos cadáveres rescatados de entre los escombros.

Estos ataques se producen obviando el alto en fuego en vigor desde hace más de un año, durante el cual han perdido la vida unas 1.500 personas, según Sanidad de Gaza.