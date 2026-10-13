Al menos una persona muerta deja un ataque ruso contra infraestructura energética de Kiev

Klitchkó explicó -en su cuenta de la aplicación Telegram- que, durante el ataque ruso, en el barrio de Desnianskyi un edificio de nueve plantas fue alcanzado y se produjo un incendio en los apartamentos desde la primera hasta la octava planta, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).

Poco después, los servicios de socorro encontraron en el edificio el cuerpo de una persona fallecida.

Además, señaló Klitchkó, hay al menos diecisiete personas heridas.

"Un ataque con misiles balísticos rusos contra Kiev. Una vez más, no hubo alerta temprana por parte de nuestros socios", escribió Zelenski -en la red social X-.

La Fuerza Aérea explicó que el ataque se produjo sobre las 22.40 hora local (01.40 GMT del miércoles), y afirmó que "la situación es similar a la de ayer: no se recibió información de nuestros socios sobre lanzamientos desde territorio enemigo".

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El reporte indicó que "se están investigando las causas" de esta falta de información de inteligencia previa al ataque.

Zelenski sostuvo que los sistemas antiaéreos detectaron los misiles "cuando ya estaban prácticamente llegando a Kiev".

El mandatario ya había asegurado -horas antes este martes- que tampoco había recibido un aviso previo de sus socios sobre un ataque con cinco misiles balísticos contra Kiev que anoche alcanzaron infraestructuras civiles en la capital.

Zelenski reveló esta situación después de que EE.UU. amenazara con dejar de compartir información de inteligencia con el Ejército ucraniano, en represalia a la negativa de Kiev a dejar de atacar refinerías en Rusia.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país sigue compartiendo información de inteligencia con Ucrania.

El presidente ucraniano sostuvo que "el principal objetivo era la infraestructura energética, concretamente la (central térmica) CHPP-4", una de las instalaciones energéticas "clave" de Kiev, que "lamentablemente fue alcanzada".

Zelenski señaló que Rusia se prepara "para efectuar nuevos lanzamientos de misiles balísticos" y recalcó que esto "demuestra que los rusos no se consideran obligados a respetar lo que dijo el presidente de Estados Unidos", que el domingo anunció una tregua sobre las infraestructuras energéticas entre ambos países.

El Kremlin no confirmó el supuesto acuerdo y a Zelenski le tomó por sorpresa el anuncio, porque se había enterado del mismo a través de la red social de Trump, Truth Social, si bien se mostró dispuesto a cumplirla si Rusia también lo hacía.

"Ucrania apoyó una tregua energética. Rusia está atacando otra central eléctrica y poniendo en peligro la vida de nuestra gente", denunció este martes el jefe de Estado ucraniano.

"Y esto es absolutamente injusto: están destruyendo nuestra infraestructura energética y, al mismo tiempo, Ucrania ni siquiera está recibiendo alertas tempranas sobre los lanzamientos de misiles balísticos", lamentó el presidente Zelenski.

En su opinión, "es importante que Estados Unidos vea realmente lo que está ocurriendo y quién es responsable de que esta guerra continúe".