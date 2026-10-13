Antonio Banderas será Hernán Cortés en una película que usará también IA

Según la página web del estudio, el actor nominado al Óscar será el protagonista de 'Cortés', un filme dirigido por el francés Paul Mignot ('Vaincre ou mourir') y escrito por el estadounidense Nicholas Kazan ('Reversal of Fortune'), también nominado al Óscar.

El filme se encuentra actualmente en fase de producción en París y se centra en la figura de Cortés, como un soldado ávido de gloria que, en 1519, lidera una expedición a Yucatán (México).

"Tras desembarcar en la costa de lo que hoy es México, conoce a Marina, una mujer indígena esclavizada y dotada lingüista que se vuelve indispensable para su avance", reza la sinopsis de la película.

"Mientras Cortés convierte las alianzas frágiles, la fe y el miedo en instrumentos de conquista, Marina observa cómo él se transforma de un audaz proscrito en un mesías autoproclamado", señalan los productores.

La película es una coproducción entre Utopai y Ex Machina Studios, una nueva compañía dedicada a "impulsar el cine épico y de largometraje mediante la integración ética de la inteligencia artificial, priorizando siempre al artista", asegura la web.

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"Cortés representa exactamente la razón por la que creamos Utopai Studios", declaró Cecilia Shen, cofundadora y directora ejecutiva de la compañía.

"Nuestra labor consiste en articular la producción en torno a esa visión. Nicholas ha escrito un guion extraordinario, Paul posee un punto de vista cinematográfico claro y Antonio aporta la humanidad necesaria al núcleo de la historia. Queremos brindarles la posibilidad de realizar la película que se propusieron crear", agregó.