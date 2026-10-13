Arabia Saudí advierte a hutíes de que afrontarán consecuencias de ataques contra el reino

"La milicia terrorista hutí afrontaría las consecuencias de sus crímenes y de sus repetidos y atroces ataques dirigidos contra aeropuertos del reino de Arabia Saudí, La Meca, Medina, los visitantes de las Dos Mezquitas Sagradas e instalaciones civiles y económicas", indicó el Consejo de Ministros durante su sesión de hoy, según recogió la agencia oficial de noticias saudí SPA.

La sesión, presidida por el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, elogió el papel de las Fuerzas Armadas "en la defensa de la patria, la protección de sus logros y recursos, y la disuasión de cualquier agresión o amenaza contra su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos y residentes".

Asimismo, también elogió las operaciones militares llevadas a cabo por la Coalición para el Apoyo a la Legitimidad en el Yemen -capitaneada por Riad y que actúa en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente desde 2015- con el fin de "neutralizar la amenaza que representa la milicia terrorista hutí".

El Consejo reafirmó "la determinación del reino de no permitir amenazas a su seguridad ni a la libertad de navegación marítima en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb", donde los hutíes imponen desde el pasado julio un bloqueo a los buques vinculados a Arabia Saudí.

Además, expresó "su agradecimiento por las posturas de las naciones hermanas y amigas, así como de las organizaciones internacionales, que han condenado los crímenes de este grupo opresor y golpista".

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Este martes la coalición saudí bombardeó el principal depósito de combustible de Saná, bajo control de los hutíes desde 2014, así como otras zonas tras la intensificación en los últimos días de los ataques de los insurgentes contra Riad, que han dejado decenas de muertos y heridos.

Los hutíes amenazaron con responder con dureza y advirtieron de que atacarían instalaciones petroleras saudíes, incluida la sede de Aramco en Dammam y una refinería en Riad, así como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de la capital saudí.