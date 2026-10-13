Arabia Saudí derriba tres drones al norte de Riad en medio de escalada de ataques hutíes

El portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015, Turki al Maliki, anunció en su cuenta de X la "intercepción y destrucción de tres drones al norte de la ciudad de Riad", sin aportar más detalles sobre posibles daños ocasionados por los restos de los proyectiles derribados.

Tampoco atribuyó el ataque a ningún actor, mientras que los rebeldes hutíes tampoco se han pronunciado al respecto hasta el momento.

Los insurgentes han lanzado operaciones militares en los últimos días contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que anunció su cierre temporal hasta el próximo sábado después de que al menos 17 personas murieran y alrededor de trescientas resultaran heridas en ataques entre el viernes y el domingo.

La parálisis en el transporte aéreo de la capital ha provocado notables trastornos logísticos en eventos internacionales celebrados en la ciudad, impidiendo la llegada de numerosos asistentes y delegados que tenían previsto participar en la 25 edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, en sus siglas en inglés), que se celebra estos días en Riad.

De hecho, algunos de los responsables de las principales petroleras mundiales, como ExxonMobil, TotalEnergies y BP, que estaban anunciados para asistir al WPC, no han acudido pese a estar confirmada su presencia.

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Esta escalada tiene lugar en medio de una intensificación de los combates entre las fuerzas hutíes y las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que cuentan con el apoyo aéreo de Arabia Saudí en su contraofensiva para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes, incluida la capital yemení, Saná.