Arabia Saudí intercepta misiles y drones hutíes tras lanzar una operación especial en Saná

El portavoz de la coalición militar, Turki al Maliki, aseguró en diversos mensajes en su cuenta oficial de X que han interceptado y destruido varios misiles de crucero y drones en la región de Riad y en las regiones del sur.

Asimismo, aseguró que interceptaron un misil balístico contra la ciudad de Dhahran, cuyos restos cayeron en una zona residencial, y destruyeron otro que fue lanzado contra Haradh, ambas localidades ubicadas en la Provincia Oriental (este).

Los ataques se producen después de que los hutíes amenazaran con lanzar una operación a gran escala contra la sede de la petrolera estatal saudí Aramco en la ciudad de Dhahran, en el noreste de Arabia Saudí, y contra una refinería de la misma empresa en la capital de la monarquía árabe, Riad, anunció el portavoz militar hutí, Yahya Sarea.

Sarea también advirtió de que atacarían de nuevo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que ha sido objetivo de múltiples bombardeos de los insurgentes en los últimos días que han dejado decenas de muertos y heridos.

La respuesta hutí fue a la operación especial anunciada la tarde de este martes por la coalición militar contra el principal depósito de combustible en Saná, la capital yemení en manos de los rebeldes hutíes desde 2014, después de que la alianza emitiera una advertencia de que iba a golpear la instalación.

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El objetivo fue la Estación Central de Al Sabaha, perteneciente a la Yemen Petroleum Company, y hasta el momento se desconoce el alcance de los daños contra esta importante instalación de almacenamiento de combustible.

La coalición aseguró después de llevar a cabo estos ataques que los rebeldes "utilizan instalaciones civiles y recursos vitales para alimentar su esfuerzo bélico", según informó Al Maliki.

"Entre ellos se incluyen la estación central de Al Sabaha en Saná, así como reservas subterráneas de combustible, tanques de combustible y terminales destinadas al transporte y descarga de combustible" en las provincias bajo dominio de los insurgentes como Al Hodeida, Saná y Dhamar.

Aseguró que la operación especial "se centró en neutralizar las capacidades que la milicia hutí utiliza para amenazar al reino, al Yemen, al sur del mar Rojo y a los corredores marítimos".

Esta escalada tiene lugar en medio de una intensificación de los combates entre las fuerzas hutíes y las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que cuentan con el apoyo aéreo de Arabia Saudí en su contraofensiva para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes, incluida Saná.