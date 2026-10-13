Arrestan otra vez al polémico líder opositor de Guyana por un incidente con armas de fuego

La Policía de Guyana informó en un comunicado que está investigando el presunto disparo intencionado de un arma de fuego el lunes por la noche.

El incidente se originó después de que un automóvil fuese visto vigilando la residencia del superintendente superior Prem Narine, quien dijo escuchar un disparo.

La Policía detalló que Narine, jefe de la División Especial de Inteligencia de la Policía, efectuó varios disparos contra el vehículo y procedió a perseguirlo e interceptarlo, encontrando en su interior al líder opositor junto a otras dos personas: Mario Mohamed y Eugene Thorne.

Una inspección posterior del vehículo en la comisaría condujo al hallazgo de una pistola Taurus calibre .32 sin número de serie, junto con tres cartuchos de munición calibre .32.

Mohamed lucha junto a su padre Nazar Mohamed contra una orden de extradición a Estados Unidos por un caso de corrupción y ha sido detenido en los últimos meses por otros incidentes.

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Por su parte, Narine está testificando actualmente en las audiencias de extradición de los Mohamed ante los tribunales de primera instancia.

Tras la detención del líder opositor, varias personas se congregaron hoy frente a la comisaría de Kitty, en Georgetown, para exigir la liberación de Mohamed y denunciar una persecución política.

"No lo hemos visto; nos pidió que le lleváramos unas cajas de cartón para poder tumbarse sobre ellas", declaró a EFE Hadiyyah Mohamed, quien encabezaba la protesta como hermana menor del líder opositor.

Hadiyyah considera que su hermano sigue siendo un objetivo debido a su labor política: "Él ha expresado que teme mucho por su vida; no confía en la Policía ni en el sistema", afirmó.

La familia también alegó que Mohamed iba desarmado y no invadió la propiedad de Narine, quien por su parte, según este relato, apuntó al líder opositor con el arma en la cara y amenazó con matarlo.

Al preguntarle por la presencia de Mohamed en las inmediaciones de la casa de Narine, Hadiyyah señaló que su hermano quería denunciar "la corrupción y cómo se instrumentaliza al jefe de la División Especial de Inteligencia".

Azurddin Mohamed ha denunciado que el Estado lo tiene en el punto de mira. En agosto, fue detenido temporalmente por volar un dron cerca de la residencia privada del presidente de Guyana, Irfaan Ali.

También en agosto, se confiscó su lancha rápida después de que Mohamed y varios parlamentarios de la oposición regresaran de una actividad política realizada fuera de Georgetown.