Aumenta otro 5 % el bombeo de los países OPEP en el Golfo pese a caídas en Irán y Kuwait

Esas cifras de bombeo, según las fuentes independientes usadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), triplican el porcentaje de aumento ya registrado entre julio y septiembre y confirman a Irak como el país que más sube la producción, un 10 %.

Por contra, Irán sumó una nueva pérdida y sus extracciones de 1,95 millones de barriles de crudo al día (mbd) en septiembre son ya un 37 % inferiores a enero, antes de la guerra iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel a ese país a finales de febrero y que ha frenado el transporte de crudo por el estrecho de Ormuz.

En total, los doce países de la OPEP bombearon en septiembre 25 mbd, casi un 4 % más que el mes anterior, incluidos los datos de Emiratos Árabes Unidos, que abandonó el pasado mayo el conjunto.

Venezuela registró un nuevo aumento de su bombeo, de 17.000 barriles diarios, hasta llegar a 1,150 mbd, un 40 % más que a principios de año, cuando se produjo un cambio en el liderazgo del país por la aprehensión de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

La alianza OPEP+, formada por esos once países más otras diez grandes potencias petroleras (entre ellas Rusia, México y Kazajistán) extrajeron conjuntamente en septiembre un 2,3 % más que el mes anterior, hasta los 39 mbd que, sumados a otros tipos de hidrocarburos, suponen el 44 % de la demanda mundial.

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En su informe, la OPEP señala que el temor a los problemas de suministro y las dificultades de tránsito por Ormuz encarecieron su barril de referencia en un 28 %, hasta un precio medio de 110,59 dólares.

También se encareció un 15 % el Brent, de referencia en Europa, y el Texas estadounidense, un 16 %.

La OPEP mantiene sin cambios en su informe la perspectiva de crecimiento de la economía mundial, en el 3 % para 2026 y el 3,2 % para 2027, e incluso eleva su previsión de consumo de crudo para el año que viene.

Si en su informe del mes pasado la OPEP fijó en 108,19 mbd el consumo de crudo global para 2027, en su análisis de hoy lo eleva levemente a 108,28, un 2,4 % más que las previsiones de consumo para el año en curso.

China y la India son, de nuevo, los países que proporcionalmente más elevan su demanda.