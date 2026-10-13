Autoridades polacas acusan a un hombre de planear atentado contra Tusk y Kosiniak-Kamysz

Según informó el portavoz de la fiscalía, Piotr Antoni Skiba, el sospechoso se enfrenta a un total de nueve acusaciones, de las cuales "el cargo más relevante es la planificación del derrocamiento por la fuerza de las autoridades estatales", entre ellas el primer ministro y un ministro, mediante el uso de materiales explosivos.

El acusado, que fue interrogado este hoy, se enfrenta a una pena de prisión de entre dos y quince años de cárcel.

El arresto ocurrió el pasado domingo en Baja Silesia, en el suroeste de Polonia, horas después de que los servicios de seguridad recibieran información creíble sobre un posible magnicidio.

La fiscalía informó también de que las otras acusaciones derivan de vídeos publicados por el sospechoso en internet, que supuestamente promueven la propagación de ideologías totalitarias, el fomento del odio, en particular contra Ucrania, y la incitación a cometer delitos motivados por la nacionalidad, etnia, raza e ideología política.

Los investigadores señalaron, además, que las acciones del individuo afectaban tanto a gobernantes actuales como a miembros de administraciones anteriores.

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Durante el interrogatorio, el detenido no admitió su culpabilidad y rehusó declarar.

El origen de la operación contra el detenido se remonta al domingo, cuando el Servicio de Protección del Estado (SOP) y la Policía recibieron una alerta por correo electrónico de un informante sobre un ataque contra Tusk y Kosiniak-Kamysz.

Ante el aviso, el Centro Antiterrorista de la Agencia de Seguridad Interna (ABW), la Policía y el SOP organizaron una reunión de crisis, tras la que se produjo la detención.

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, precisó que el arrestado pertenece a "grupos muy radicalizados" y mantenía "contactos extremistas" a través de internet.

A este incidente se une otra detención ocurrida hoy en Oborniki (centro), donde la Policía arrestó a un hombre de 46 años sospechoso de incitar públicamente en internet al asesinato de Tusk, y del presidente del Parlamento, Włodzimierz Czarzasty.

Según el portavoz gubernamental, Adam Szłapka, las amenazas se publicaron en las redes sociales de Facebook y TikTok entre el 3 de agosto y el 7 de octubre.