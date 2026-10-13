Bardella, mano derecha de Le Pen: En Ceuta "se está jugando el futuro de Europa"

Bardella lo dijo este martes en un desayuno informativo celebrado en Madrid en el que le presentó el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien viajó la víspera a Ceuta, tras la entrada irregular de más de 70.000 migrantes en esa pequeña ciudad española a finales de julio.

Más de dos meses después de aquella entrada masiva, el ultraconservador francés afirmó haber visto en Ceuta "una situación de desorden muy grave".

"Me ha marcado mucho lo que vi ayer en Ceuta (...). Hemos visto una población española confinada en sus casas y creo que el único movimiento político que tiene en cuenta esta preocupación existencial de la seguridad, de la identidad y la soberanía española en Ceuta es Vox", abundó Bardella.

Por ello, argumentó, el eurodiputado del grupo Patriotas por Europa y presidente de Agrupación Nacional decidió ir con Abascal a esta ciudad autónoma española de la costa africana y "decir a los ceutíes que son residentes de un territorio europeo y que ni España, ni Francia, ni Europa abandonan ni abandonarán a los ceutíes".

"En Ceuta se está jugando el futuro de Europa si no recuperamos el control de las fronteras", apostilló.

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Aunque Bardella afirmó que no le toca "ingerir" en el debate electoral de España, país que irá a las urnas el 29 de noviembre, sí dio su "interpretación" sobre la entrada masiva en Ceuta.

"Mi interpretación es que el anuncio del Gobierno socialista español de regularizar a cientos de miles de extranjeros en situación irregular ha tenido un efecto llamada muy importante, grave e irresponsable no solo para España, sino para todos sus socios europeos", expuso.

Y añadió que "la libre circulación permitida en el espacio Schengen hace que un extranjero en situación irregular regularizado en España por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez pueda circular por todos los países de la Unión Europea".

En este sentido, Bardella comentó que Agrupación Nacional propondrá una reforma del espacio Schengen si gana las elecciones presidenciales francesas de 2027 para que la libre circulación por ese área "se reserve únicamente a los ciudadanos de la UE".

"Es decir", detalló, "que el tener un permiso de residencia en el suelo del estado socialista español para un extranjero no le dé derecho a circular libremente por todo el territorio europeo".

Agrupación Nacional también aboga, agregó Bardella, por que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) "deje de ser una agencia de viajes y un centro de acogida de inmigrantes" y pueda devolver barcos que pretenden llegar a suelo europeo a las costas de los países de salida.

Además, el eurodiputado ultraderechista apostó por la "cooperación con los estados africanos y con los países emisores" de migrantes para poder "tener una política migratoria eficaz".

"Si llegamos al poder queremos utilizar todas las palancas diplomáticas para permitir la devolución de los extranjeros en situación irregular en Francia", dijo Bardella.

Y explicó que, si un Estado se niega a aceptar la devolución de sus ciudadanos, se le suspendería la ayuda pública al desarrollo enviada desde Francia, la concesión de visados o la posibilidad de que sus dirigentes sean atendidos por la sanidad francesa.