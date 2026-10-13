Bryan Cranston homenajea a RJ Mitte, su hijo en 'Breaking Bad', fallecido a los 34 años

En un mensaje en su perfil de Instagram, Cranston escribió: "Me siento profundamente dolido mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi dulce hijo en 'Breaking Bad', ha muerto".

"Lo conocí cuando tenía sólo 14 años, cuando lo eligieron para interpretar a Walter White Jr., un papel que encarnó con tanta alegría y entusiasmo. Nacido con parálisis cerebral, nunca –jamás– permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Enfrentó el exigente cronograma de rodaje con gran determinación", añadió.

El actor precisó que Mitte escuchaba siempre los consejos que le daban sus padres televisivos (Anna Gunn y el propio Cranston), aunque siendo como era un adolescente a veces también los ignoraba.

"Era una de las estrellas de un exitoso programa de televisión, pero aún era un niño. Ese niño era bastante inexperto cuando empezamos a filmar el piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente bueno. Aprovechó su experiencia en el programa para ser un firme defensor de artistas con discapacidades y era el director de una organización filantrópica centrada en ayudar a la comunidad de discapacitados. Toda esa promesa y potencial ahora es una gran pérdida”.

El actor también señaló que se ha confirmado que la causa de la muerte de Mitte fue un suicidio.

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"Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida", escribió. "¿Por qué? Nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, pensando en cuándo podríamos reunirnos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo amaba y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie ... Te extrañaré, hijo", relató.

Mitte, quien se convirtió en un activista por los derechos de las personas con discapacidad a raíz de su experiencia viviendo con parálisis cerebral desde los 3 años, murió el lunes en su domicilio en Brownsville (Texas).

El actor tenía solo 14 años cuando comenzó a trabajar en 'Breaking Bad' y apareció en 56 de los 62 episodios de la serie de AMC a lo largo de sus cinco temporadas de 2008 a 2013.