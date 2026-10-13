Bulgaria apunta a la autoría rusa en los ataques a cargueros porque "les favorecen"

Así lo ha transmitido Radev, considerado prorruso, durante su encuentro con la embajadora de Rusia, Eleonora Mitrofanova, para pedirle explicaciones por los ataques con drones a dos buques mercantes muy cerca de las aguas territoriales de Bulgaria.

"Durante la reunión (Radev) subrayó que nuestro país no tiene pruebas definitivas sobre el origen de los drones utilizados en los ataques pero (dijo) que no tiene sentido que Ucrania destruya sus propios barcos, y que los resultados de estos ataques favorecen a Rusia", informó el Gobierno en un comunicado.

Radev afirmó, según ese comunicado, que los ataques contra buques mercantes en el mar Negro son absolutamente inaceptables y suponen una escalada significativa del conflicto en Ucrania, provocado por la invasión rusa en 2022.

Además, indicó que ha pedido ayuda a la UE y la OTAN para esclarecer los hechos.

El primer ministro búlgaro mantiene posturas prorrusas, se opone a que la UE ayude a Ucrania a defenderse de la invasión y defiende negociar con Moscú para acabar con el conflicto.

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La diplomática rusa, por su parte, afirmó no tener información sobre esos incidentes pero no descartó la posibilidad de que estos ataques sean "una provocación por parte de un tercer país", que no especificó.

El Gobierno de Ucrania sí acusó directamente a Rusia de ser el autor de este nuevo ataque.

"El último ataque de Rusia contra buques comerciales cerca de las aguas territoriales de Bulgaria, que hirió a ciudadanos ucranianos y azerbaiyanos, demuestra una vez más el desprecio deliberado de Moscú por las vidas civiles y la seguridad marítima en el mar Negro", ha señalado el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, en la red social X.

En ese mensaje, el responsable ucraniano pidió a sus socios "intensificar la presión sobre Rusia, endurecer las sanciones y tomar medidas decisivas para que rinda cuentas y proteger la libertad de navegación" en el mar Negro, que calificó de "vía vital para la seguridad alimentaria mundial".

Cinco marineros han sido rescatados y otros once siguen desparecidos tras hundirse hoy un carguero a unas 17 millas náuticas (27 kilómetros) de la ciudad costera búlgara de Krapets, dentro de zona económica exclusiva de Bulgaria.

Se trataría del HS Dignity, un barco propiedad de una empresa de las Islas Marshall que viajaba bajo bandera de Guinea-Bisáu con destino en Rumanía, según el portal especializado en tráfico marítimo Maritime.bg.

En el otro ataque, a 18 millas (29 kilómetros) de Byala, resultó dañado el carguero de propiedad ucraniana Chelsea 3, que viajaba con bandera de Malta desde Turquía a Moldavia, según informó en rueda de prensa el gobernador de Varna, Mario Smrkov.

Los quince marineros (siete ucranianos y ocho azeríes) del buque, que ha quedado a la deriva, han sido rescatados y trasladados al puerto búlgaro de Varna. Tres de ellos sufren quemaduras de segundo grado y uno tiene además un trauma craneal, informó el Ministerio de Defensa.