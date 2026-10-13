Casi 30 detenidos en una operación conjunta contra el fraude perpetrado desde África

La Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA, en inglés), que encabezó la operación, informó este martes de que las detenciones tuvieron lugar principalmente en Ghana y Nigeria y después de que más de 100 personas de organismos policiales y empresas tecnológicas se reunieran a principios de octubre en Londres para participar en lo que denominaron una "intensificación operativa".

Como resultado de esta operación conjunta, diecinueve personas fueron arrestadas y 303 dispositivos incautados cerca de Accra, capital de Ghana; mientras que se produjeron otras nueve detenciones en el estado nigeriano de Delta, además de incautar decenas de teléfonos móviles, portátiles o enrutadores.

En el evento de Londres participaron funcionarios de organizaciones como el FBI, la Policía nigeriana o el organismo ghanés de ciberseguridad, entre otros, acompañados por representantes de empresas de la industria tecnológica, como Meta, Microsoft o Google.

Las actividades operativas en la capital británica se centraron principalmente en las estafas con base en países de África Occidental, que utilizan perfiles en redes sociales para atacar a víctimas de diversos tipos de fraude, incluido el de inversión o la suplantación de identidad.

Además, permitieron la eliminación por parte de Meta de 3,7 millones de perfiles, cuentas y grupos en línea dirigidos a Estados Unidos, el Reino Unido y otros países.