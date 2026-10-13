Mundo
13 de octubre de 2026 - 13:35

Casi 30 detenidos en una operación conjunta contra el fraude perpetrado desde África

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Londres, 13 oct (EFE).- Casi 30 presuntos estafadores fueron arrestados y alrededor de 4 millones de perfiles y cuentas en línea eliminadas dentro de una operación conjunta contra el fraude perpetrado desde toda África que estuvo coordinada desde Londres y contó con la participación de 15 agencias de inteligencia y representantes de compañías tecnológicas.

Por EFE
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La Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA, en inglés), que encabezó la operación, informó este martes de que las detenciones tuvieron lugar principalmente en Ghana y Nigeria y después de que más de 100 personas de organismos policiales y empresas tecnológicas se reunieran a principios de octubre en Londres para participar en lo que denominaron una "intensificación operativa".

Como resultado de esta operación conjunta, diecinueve personas fueron arrestadas y 303 dispositivos incautados cerca de Accra, capital de Ghana; mientras que se produjeron otras nueve detenciones en el estado nigeriano de Delta, además de incautar decenas de teléfonos móviles, portátiles o enrutadores.

En el evento de Londres participaron funcionarios de organizaciones como el FBI, la Policía nigeriana o el organismo ghanés de ciberseguridad, entre otros, acompañados por representantes de empresas de la industria tecnológica, como Meta, Microsoft o Google.

Las actividades operativas en la capital británica se centraron principalmente en las estafas con base en países de África Occidental, que utilizan perfiles en redes sociales para atacar a víctimas de diversos tipos de fraude, incluido el de inversión o la suplantación de identidad.

Además, permitieron la eliminación por parte de Meta de 3,7 millones de perfiles, cuentas y grupos en línea dirigidos a Estados Unidos, el Reino Unido y otros países.