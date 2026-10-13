Chile registra las tasas más altas de sífilis y gonorrea en los últimos diez años

En los casos de sífilis, la cifra representa una tasa de 55,2 por cada 100 mil habitantes y en los de gonorrea de 13,3 por cada 100 mil habitantes, un aumento que se concentra principalmente en personas de 20 a 39 años, aunque también se remarca el crecimiento notorio en personas mayores de 60 años.

Un informe publicado en julio por la Organización Mundial de la Salud (OMS) da cuenta de que Chile no es un caso aislado.

Según la entidad, cada día más de un millón de personas entre 15 y 49 años contrae una infección de transmisión sexual (ITS) en el mundo y sus tasas "aumentan en varios países y comunidades, mientras se incrementa la resistencia a los antibióticos usados para tratar la gonorrea".

El inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico Universidad de Chile, Alejandro Afani, explicó que el escenario responde a diversos factores sociales y sanitarios, como la disminución en la percepción de riesgo frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

"Hoy las personas saben que, con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, quienes viven con el virus pueden llevar una vida normal. Sin embargo, el VIH no es la única infección que requiere atención. La sífilis, gonorrea, clamidia y otras ITS continúan circulando y pueden generar complicaciones si no son diagnosticadas y tratadas oportunamente", señaló.

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El Centro de VIH encuestó a más de siete mil personas que se realizaron pruebas rápidas de VIH y encontró que menos del 25 % usaba preservativo de manera regular.

"Quienes lo utilizaban lo hacían principalmente para prevenir un embarazo y no necesariamente para prevenir infecciones de transmisión sexual", apuntó Afani.

Entre 2021 y 2025 la tasa de sífilis en mujeres mayores de 60 años se duplicó y alcanzó una tasa de 28,8 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en hombres del mismo rango llegó a los 50,8 casos por cada 100 mil habitantes.

Durante ese mismo periodo se triplicaron los casos de gonorrea masculinos y se pasó de ningún registro femenino en 2021 a diez notificados durante el año pasado.

El inmunólogo atribuyó el aumento a que ahora "existe una sexualidad más activa en la gente sobre 50 años (...), favorecido porque hoy existen medicamentos que permiten a los hombres mayores mantener una actividad sexual, como sildenafilo y el tadafilo, que son utilizados para tratar la disfunción eréctil. Esto ha permitido que las personas puedan mantener una vida sexual activa en edades más avanzadas", concluyó.