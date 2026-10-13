China abre una investigación anticorrupción a un exalcalde de la megalópolis de Chongqing

Un breve comunicado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) del PCCh no ofreció detalles sobre las supuestas irregularidades atribuidas a Huang, que se encuentra bajo investigación de la citada institución y de la Comisión Nacional de Supervisión, los principales organismos anticorrupción del partido gobernante y del Estado, respectivamente.

En China, la fórmula "graves violaciones de la disciplina y la ley" es empleada habitualmente por el aparato anticorrupción para anunciar pesquisas que con frecuencia terminan relacionadas con sobornos u otros delitos económicos.

Huang llegó al Gobierno municipal de Chongqing en octubre de 2001 como vicealcalde y fue nombrado alcalde en 2010, cargo que ocuparía hasta diciembre de 2016.

Chongqing es una de las cuatro municipalidades chinas bajo control directo del Gobierno central, junto con Pekín, Shanghái (este) y Tianjin (noreste), y administra unos 32 millones de habitantes.

La investigación se produce meses después de que el entonces alcalde de Chongqing, Hu Henghua, también fuera sometido a pesquisas por supuestas "graves violaciones disciplinarias y de la ley".

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Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de empresas estatales.