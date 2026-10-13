China destaca a Chile como su tercer socio en Latinoamérica en medio de pugna con EE.UU.

El diplomático reforzó el vínculo bilateral con Chile, durante el acto realizado en la Cancillería chilena en Santiago, bajo el contexto de las presiones que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ejerce a través de la imposición de aranceles a países de la región en su guerra comercial y de competencia geopolítica con la superpotencia asiática.

"Chile es un socio muy importante para China en muchos sentidos. El primero de ellos, por supuesto, es la asociación económica. Chile es el tercer socio comercial más grande de China en toda América Latina, a pesar de que el tamaño de su economía no es de los más grandes", aseguró Niu Qingbao.

Chile organizará la undécima versión de este evento, entre el 16 y el 20 de noviembre en esas tres ciudades clave del ecosistema económico y de innovación chino, que coincidirá con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al cual el presidente chileno, José Antonio Kast, tiene previsto asistir entre el 18 y 19 del mismo mes.

"Se ha articulado para que el evento coincida con el desarrollo de la Cumbre de Líderes de APEC y así amplificar la presencia de Chile, además de reflejar la importancia de la relación con China", indicó el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna.

El foco de esta iniciativa estará en tecnología, innovación y exportaciones de alto valor y contará con la participación de una delegación público-privada de más de 70 representantes, según detalló un comunicado de Cancillería.

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Chile quiere ampliar los lazos comerciales con China, mientras se encuentra negociando con Estados Unidos la posibilidad de eximir algunas de sus exportaciones del arancel del 12,5 % impuesto por Trump a finales de julio pasado.

"El desafío es avanzar hacia vínculos económicos y comerciales más diversificados, que incorporen nuevos productos y servicios, agregando valor a nuestras exportaciones", añadió Pérez Mackenna.

Las exportaciones sin cobre ni litio de Chile a China en 2025 ascendieron a 9.585 millones de dólares, un aumento de 5,2 % respecto a 2024 y siendo el principal destino de los envíos chilenos, según datos de la Cancillería chilena.

Asimismo, indicaron que las cifras relacionadas a tecnología, la exportación de servicios a China alcanzó 71 millones de dólares en 2025, un récord histórico, un 39 % más que el año anterior, sector en el que este año se enfoca Chile Week China 2026.