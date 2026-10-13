China muestra anuncios que cosifican a las mujeres en su lucha contra la publicidad vulgar

La Administración Estatal de Regulación del Mercado informó este martes de esas actuaciones, que incluyeron sanciones impuestas entre febrero y septiembre, según recogió la cadena estatal CCTV.

Uno de los casos afecta a dos empresas que diseñaron y difundieron un vídeo para promocionar un desinfectante para ropa con un mensaje que exigía virginidad a una futura esposa, aunque no al hombre.

El regulador consideró que ese contenido "cosificaba" a las mujeres y vulneraba las disposiciones que prohíben la discriminación por razón de género en la publicidad.

Las autoridades impusieron una multa a una de las empresas anunciantes de 800.000 yuanes (unos 107.000 euros).

Otro expediente corresponde a un bar que utilizó inteligencia artificial para generar imágenes de mujeres con uniformes de enfermera sexualizados y anunciar una fiesta coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería.

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Las autoridades señalaron que esa promoción "explotaba la imagen de las profesionales sanitarias" y "ofendió la moral social".

Otro anuncio sancionado promocionaba tiras blanqueadoras de dientes y rezaba "no puedes retirarla antes de que pasen 30 minutos, pero una vez transcurrido ese tiempo, podrías besar a ocho hombres sin problema", un mensaje que, según las autoridades, también atentó contra las buenas costumbres.

Según el regulador, las principales plataformas de internet han bloqueado o retirado 175.000 materiales publicitarios por incumplimientos relacionados con la orientación de sus contenidos, violaciones entre las que también figuran el uso de nombres o símbolos de organismos estatales o la "promoción de supersticiones".

En los últimos años, los reguladores chinos han impulsado campañas contra la ostentación de riqueza, los contenidos considerados "vulgares" y las prácticas comerciales consideradas engañosas en redes sociales, en un marco de estricta supervisión de las plataformas digitales.