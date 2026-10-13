Coalición liderada por Arabia Saudí bombardea el principal depósito de combustible de Saná

Las explosiones se escucharon en toda la capital yemení, según constató EFE, mientras que la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los insurgentes, informó de que aviones de combate saudíes bombardearon la Estación Central de Al Sabaha, perteneciente a la Yemen Petroleum Company.

Hasta el momento se desconoce el alcance de los daños contra esta importante instalación de almacenamiento de combustible, que la coalición liderada por Riad ordenó evacuar por primera vez para lanzar una operación "selectiva" contra los hutíes, que por su parte amenazaron con responder con dureza si Arabia Saudí cumplía con su advertencia.

Sin embargo, la Yemen Petroleum Company indicó en un comunicado que había tomado "todas las medidas preventivas necesarias para hacer frente a cualquier emergencia", con el objetivo de garantizar el suministro de combustible y satisfacer así las necesidades energéticas de la población de Saná.

Según la empresa controlada por los rebeldes, la central de Al Sabaha "actualmente no contiene productos petrolíferos", por lo que indicó que el ataque "no afecta las reservas ni el suministro", ya que el combustible ha sido trasladado a "instalaciones y ubicaciones seguras en cantidades suficientes", sin especificar.

Pese al mensaje tranquilizador de la Yemen Petroleum Company, los residentes de Saná entraron en pánico y se apresuraron a dirigirse con sus automóviles a las gasolineras de la capital, donde se han formado largas colas, según constató EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, apuntó en un breve mensaje en la red social X que el movimiento insurgente hizo frente a "las formaciones de combate del enemigo saudí" que atacaron Saná, sin dar más detalles.

Se espera que, próximamente, los hutíes lancen una operación a gran escala contra la sede de la petrolera estatal saudí Aramco en Dammam, en el noreste de Arabia Saudí, y contra una refinería de la misma empresa en la capital de la monarquía árabe, Riad.

Además, Sarea advirtió previamente de que, en caso de que Arabia Saudí bombardeara Saná, los hutíes también atacarían el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que ha sido objetivo de múltiples bombardeos de los insurgentes en los últimos días que han dejado decenas de muertos y heridos.