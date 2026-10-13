Confirman casos de gripe aviar en patos y gallinas de Guinea en Puerto Rico

Ante estos hallazgos, la agencia emitió la Orden Administrativa Núm. 2026-25, mediante la cual se establecen cuarentenas de 120 días en las propiedades identificadas y se activan medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control sanitario para prevenir la propagación del virus hacia otras áreas de Puerto Rico.

En un comunicado, Rodríguez Torres dijo que desde el inicio de las investigaciones se ha mantenido una estrecha colaboración con el Departamento de Agricultura federal, el Departamento de Salud de local y otros componentes gubernamentales.

"Desde el primer momento hemos actuado de manera preventiva y coordinada con las autoridades federales. Ahora que contamos con resultados de laboratorio que detectan la presencia del virus, estamos reforzando las medidas de vigilancia, bioseguridad y control para evitar su propagación", explicó.

"Nuestra prioridad es proteger la salud de nuestras aves, respaldar a nuestros productores y salvaguardar la estabilidad de la industria avícola de Puerto Rico", enfatizó.

Las investigaciones comenzaron luego de reportarse muertes múltiples de aves en dos propiedades de Cabo Rojo y Lajas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la primera se documentó la muerte de aproximadamente 20 patos criollos, mientras que en la segunda se reportó mortalidad de diferentes especies, incluyendo aproximadamente 30 gallinas de Guinea.

Como parte del protocolo establecido por el Departamento de Agricultura, se implementaron restricciones al movimiento de aves en las propiedades bajo cuarentena, junto con medidas estrictas de limpieza, desinfección y bioseguridad.

Estas medidas incluyen controles sobre el ingreso y salida de personal autorizado, la desinfección de calzado, equipos, vehículos y materiales, así como visitas periódicas para evaluar las condiciones sanitarias, dar seguimiento a la mortalidad y determinar si son necesarias acciones adicionales.

Mientras, el manejo y la disposición de las aves muertas se realizarán conforme a las instrucciones de las autoridades competentes.

Asimismo, cualquier determinación adicional sobre las aves sobrevivientes estará sujeta a las evaluaciones epidemiológicas y recomendaciones veterinarias.

Aunque el riesgo de infección por gripe aviar para la población general se considera bajo, las autoridades recordaron que las personas que mantienen contacto directo con aves infectadas o ambientes contaminados pueden estar expuestas a un riesgo mayor.

Por ello, se exhortó a la ciudadanía a evitar tocar, recoger o trasladar aves enfermas o muertas, así como abstenerse de manipularlas sin la orientación y protección adecuadas.

Finalmente, las autoridades pidieron a agricultores, avicultores, propietarios de aves de traspatio y a la ciudadanía en general a reportar inmediatamente cualquier evento de mortalidad inusual de aves domésticas o silvestres.