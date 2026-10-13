Corea del Sur destinará 500.000 dólares a Honduras para atender a afectados por la sequía

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras destacó este martes en un comunicado el respaldo del país asiático al conceder los fondos para contribuir a la atención de los damnificados.

“Esta asistencia reafirma los lazos de amistad y cooperación entre ambos países, así como la importancia de la gestión diplomática para promover el apoyo internacional ante las necesidades de la población hondureña”, enfatizó la institución, que también expresó su agradecimiento al Gobierno surcoreano por “su solidaridad y valioso apoyo humanitario”.

Varias regiones de Honduras sufren los efectos del desabastecimiento hídrico, especialmente el sur del país, integrado en el corredor seco centroamericano que atraviesa también Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) compartidos por las autoridades hondureñas, El Niño ha dejado a unas 620.000 personas en situación de “grave inseguridad alimentaria” en el país.

La sequía arruinó en sectores del sur el cien por cien de los cultivos de granos básicos como el maíz y los frijoles, además de perjudicar a la ganadería y a la industria azucarera, entre otros sectores productivos.

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La emergencia afecta asimismo a Tegucigalpa, donde viven unos dos millones de los diez millones de habitantes que tiene el país. De acuerdo con las autoridades locales, la capital hondureña se perfila como la más impactada entre las capitales centroamericanas por este fenómeno, que se prevé que se extienda hasta 2027.