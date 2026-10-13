Cruz Roja alerta de que El Niño amenaza a 3,3 millones de desplazados en Somalia

"Millones de personas en Somalia podrían encontrarse en el camino de un desastre inminente", señaló el CICR en un comunicado, en el que advirtió de que expertos climáticos prevén un episodio de El Niño de especial intensidad durante los próximos meses.

El Niño es un cambio en las dinámicas atmosféricas causado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico.

Las lluvias podrían provocar graves inundaciones, especialmente en las zonas próximas a los ríos Shabelle y Juba, los más importantes y los únicos permanentes de Somalia, donde la rotura de diques amenaza con destruir cultivos y sumergir aldeas enteras.

Especialmente vulnerables son los cerca de 3,3 millones de personas que viven en asentamientos informales para desplazados, muchos de ellos en refugios precarios construidos con palos, telas y chapas y con acceso limitado a agua potable y saneamiento.

"Estamos aterrados por las lluvias que vienen", afirmó Kamillo Muse, de 59 años y residente en el campamento de desplazados Ceeynu Nasri, en Jowhar.

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"Si llueve con fuerza, olvídense de quienes vivimos en los campos de desplazados. Incluso las personas que están en casas adecuadas se verán obligadas a huir", añadió.

En la localidad de Bayahaaw, a las afueras de Jowhar, en el centro del país, los agricultores se enfrentan al dilema de sembrar y arriesgarse a perder sus cosechas bajo el agua o dejar los campos sin cultivar y afrontar escasez de alimentos durante el próximo año.

"Si el río se desborda y las inundaciones nos golpean, los efectos durarán hasta la próxima temporada de lluvias, en marzo", explicó Nuh Adan, agricultor y líder comunitario de Bayahaaw.

Adan recordó que en anteriores inundaciones vio cultivos de maíz, a pocas semanas de poder ser cosechados, quedar completamente destruidos.

"Pero abandonar las granjas no es una opción", afirmó.

Un fenómeno similar en 2023 afectó a cerca de dos millones de personas en Somalia y obligó a más de 500.000 a abandonar sus hogares, según el CICR.

La organización advirtió de que las lluvias superiores a la media y las consiguientes inundaciones podrían agravar también los niveles de hambre en el país, de acuerdo con el último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, en inglés).

Las organizaciones humanitarias están desplegando medidas preventivas basadas en la experiencia de las inundaciones de 2023, aunque el CICR advirtió de que los recortes de financiación han reducido considerablemente su capacidad de respuesta.

El CICR y la Media Luna Roja Somalí están distribuyendo sacos de arena, almacenando lonas, mosquiteras y productos de higiene en zonas propensas a inundaciones, al tiempo que refuerzan con suministros médicos y nutricionales los centros sanitarios.

El Niño es un fenómeno climático periódico originado en el Pacífico ecuatorial que puede modificar los patrones meteorológicos en distintas partes del planeta y provocar sequías en unas regiones y lluvias más intensas en otras.