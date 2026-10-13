Cuatro muertos, dos de ellos niños, en un incendio en el sureste de Irlanda

La Garda ha iniciado una investigación criminal para esclarecer las circunstancias del suceso, ya que una de las hipótesis apunta a que el fuego pudo haber sido provocado, según adelantó la cadena pública irlandesa RTE.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del incendio a las 04.13 horas GMT de hoy en una vivienda de dos plantas situada en un barrio a las afueras de Waterford.

Tras confirmar los fallecimientos -de dos niños y un hombre y una mujer- la Garda explicó en un comunicado que otros dos menores se encuentran hospitalizados en estado "crítico" por la quemaduras.

La nota precisó que el suceso es un incidente "en curso y en evolución", por lo que, por el momento, no se facilitarán más detalles sobre las circunstancias del incendio.

La Garda ha pedido la colaboración de cualquier persona que se encontrase en la zona durante las primeras horas de este martes y que pueda aportar información relevante para la investigación.

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El primer ministro irlandés, Micheál Martin, calificó el suceso de "profundamente perturbador" y agradeció la labor de los equipos de emergencia que se encuentran en el lugar.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con quienes hayan perdido la vida y con todas las personas afectadas", agregó el jefe del Gobierno de Dublín.