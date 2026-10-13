Declaran alerta roja en la región de Santiago de Chile por granizo y tormenta eléctrica

Diversos sectores de Santiago, especialmente en el centro y oriente de la ciudad, reportaron caída de granizo y tormentas eléctricas desde la tarde de este martes, con una previsión de lluvias que puede prolongarse durante varias horas.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que hay más de 13.000 hogares sin luz, siendo las comunas del noroeste y oeste de Lampa y Pudahuel las más afectadas, con más de 6.000 y 2.000 clientes sin suministro, respectivamente.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), por su parte, lanzó una alerta meteorológica en toda la zona central del país (desde Coquimbo hasta Biobío).

Chile actualmente está siendo afectado por fuertes lluvias en la zona centro-sur del país, que el jueves pasado produjeron un aluvión que afectó al sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, al este de la capital chilena, que dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

El temporal -influido por el fenómeno de El Niño- comenzó, no obstante, a mediados de este año dejando al menos 16 personas fallecidas por un balance de más de 3.000 damnificados, producto de desbordamientos de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.