Delcy Rodríguez desea una plena recuperación al papa tras diagnóstico de cáncer de pulmón

"Venezuela eleva sus oraciones por la pronta y plena recuperación de su santidad el papa León XIV. Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar", escribió la mandataria en una publicación en X.

Asimismo, pidió a Dios que a través de los santos venezolanos Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, le conceda al papa fortaleza para continuar su "noble misión de llevar paz, amor y esperanza a los pueblos del mundo".

El diagnóstico de cáncer de pulmón se confirmó este martes después de que el pontífice se sometiera a una operación en el hospital Gemelli de Roma para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Las pruebas identificaron un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano.

León XIV, de 71 años, permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

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El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado", por lo que debía someterse a una intervención que ha tenido lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

La operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.