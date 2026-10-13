Denuncian tripulación ebria y averías antes del naufragio con 77 muertos en Guyana

"Estaban bebiendo y fumando su hierba", denunció la sobreviviente Eve Jermone, durante una reunión con los sobrevivientes y las familias de las víctimas en la Región 1 de Barima-Guainí del mencionado municipio, antes de las audiencias públicas cuyo inicio está previsto para el 14 de octubre, según reportaron este martes medios locales.

El MV Barima, un barco de 87 años, zarpó de Georgetown el 18 de julio y se hundió esa noche con 179 personas a bordo. Según las autoridades guyanesas, la tragedia dejó 77 muertos, 26 desaparecidos y 76 personas rescatadas de los 179 pasajeros y tripulantes que iban a bordo.

Jermone explicó que el motor se paró por primera vez sobre las 17:00 hora local (21:00 GMT) y se volvió a arrancar, antes de volver a detenerse sobre las 21:00 hora local (1:00 GMT) y la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT).

"El barco no se balanceaba como para hundirse tan de repente. Se balanceaba, sí, pero solo un poco, y yo decía: 'Alabado sea Dios, vamos a llegar sanos y salvos' justo cuando el barco se ladeó hacia la derecha, que era el lado en el que estábamos", rememoró la sobreviviente.

El MV Barima estaba equipado con 250 chalecos salvavidas y seis balsas salvavidas inflables, de conformidad con sus requisitos de seguridad para ese trayecto, que dura cerca de 16 horas.

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Sin embargo, Leon Murray, otro sobreviviente, declaró ante la comisión que la embarcación llevaba "muchos" chalecos salvavidas, pero que estaban "cerrados con llave en una jaula de madera".

Por su parte, el presidente de la comisión independiente del Gobierno, el juez beliceño Godfrey Smith, afirmó que la investigación se centraría en averiguar por qué el transbordador volcó y se hundió, si se cometieron errores y si se siguieron los procedimientos establecidos.

"Ustedes nos ayudarán y nosotros les ayudaremos tratando de llegar a la verdad de lo ocurrido", subrayó Smith a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.

La comisión, integrada por cinco miembros, está investigando la carga del buque, el embarque de pasajeros, las condiciones a bordo, la navegabilidad, el historial de mantenimiento y la competencia de la tripulación, además de las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación.

El servicio que brindaba el ferry es una de las dos opciones más económicas para el transporte de mercancías y personas en Guyana.