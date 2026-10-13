Dos Eurofighter escoltan a un avión civil hasta Núremberg tras un falso aviso de secuestro

Según confirmó a EFE un portavoz de la Fuerza Aérea de Alemania, dos cazas Eurofighter despegaron desde el aeródromo de Neuburg an der Donau, en el sur de Alemania, para una intervención en la que se escoltó a un avión civil hasta el aeropuerto de Núremberg, uno de los más grandes del país centroeuropeo.

En su cuenta de X, la Policía de Mittelfranken, sureña región germana en la que se encuentra Núremberg, explicó que desde la cabina del avión de pasajeros se mandó el "código 7500" para casos de secuestro y la torre de control no logró establecer comunicación con el piloto.

Esto llevó a que las autoridades hicieran sonar las alarmas, lo que condujo a la participación de los cazas de las Fuerzas Aéreas alemanas.

Según informó el diario Bild, que citó fuentes policiales, se investiga si lo ocurrido en la cabina del avión, una aeronave de Corendon Airlines que despegó desde la isla griega de Corfú con destino a Núremberg, se debió a un error humano o un defecto técnico.

Tras aterrizar dicho avión en Núremberg, "los Eurofighter permanecieron en el espacio aéreo sobre el aeropuerto hasta que se descartó la posibilidad de que el avión interceptado volviera a despegar", según informó el portavoz de la Fuerza Aérea de Alemania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Con ello concluyó la misión de la escuadrilla de alarma", agregó esta institución, mientras que, según la policía, los pasajeros han podido ya desembarcar con normalidad.