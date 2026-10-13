EEUU multa a Bank of America con 1.210 millones por violar leyes de blanqueo y sanciones

Según un comunicado, el segundo mayor banco de EE.UU. incumplió sus obligaciones de "mitigar y reportar riesgos prioritarios para la seguridad nacional, entre ellos redes chinas de lavado de dinero y finanzas ilícitas a lo largo de la frontera suroeste".

"Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones contra el lavado de dinero y en materia de sanciones, las consecuencias van mucho más allá de sus propias paredes y exponen a todo el sistema financiero estadounidense a importantes riesgos de finanzas ilícitas", dijo citado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bank of America (BoA) alcanzó un acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por el que "admite que infringió deliberadamente la Ley de Secreto Bancario" al no reportar unos 5.000 millones de dólares en "transacciones sospechosas", indicó el comunicado.

La agencia afirmó que BoA "priorizó sus ingresos", permitió que "la actividad sospechosa se acumulara durante períodos prolongados sin investigarla", y no respondió de manera "oportuna" a las "crecientes señales de alerta de estos clientes".

El acuerdo exige a BoA trabajar con un tercero en una "revisión retrospectiva" de las transacciones y someterse a una "revisión independiente de la eficacia de sus programas de monitoreo de actividad sospechosa, debida diligencia del cliente y debida diligencia de cuentas corresponsales extranjeras".

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El monto incluye una multa civil de 750 millones para la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), entidad que indicó en un comunicado que BoA estaba sujeto desde 2024 a una orden para corregir su "deficiente programa" contra el lavado de dinero.

En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció un acuerdo de 11,6 millones de dólares con el banco por las infracciones de los programas de sanciones, "incluidos los relativos a Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global".

El Tesoro divulgó que se trata de su tercera mayor multa, por detrás de unos 4.000 millones de dólares que impuso a la plataforma de criptomonedas Binance en 2023 y unos 3.000 millones al banco TD Bank en 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025).

La penalización fue anunciada en la víspera de que el banco publique sus resultados trimestrales, muy seguidos en Wall Street, y provocaba una caída del 2 % en su cotización posterior al cierre bursátil este martes.