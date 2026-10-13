EE.UU. presume de un alto el fuego "duradero" en Gaza por el aniversario de su plan de paz

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió también como resultado de la mediación estadounidense el regreso de todos los rehenes, "tanto vivos como fallecidos", el establecimiento de la Junta de Paz y de una "Administración tecnocrática palestina" para dirigir Gaza.

Además, afirmó que la ayuda humanitaria se incrementó con el objetivo de que el apoyo humanitario llegue a más palestinos y dijo que ha disminuido "el robo de ayuda por parte de Hamás.

Para la Administración Trump, los logros que se atribuyen "representan solo el principio" porque reconstruir Gaza será un proceso "arduo" de varios años, cuya implementación será "difícil", pero que progresa para eliminar la presencia del grupo Hamás y que Israel pueda tener una "genuina y duradera paz".

Israel y el movimiento islamista palestino Hamás acordaron el pasado 9 de octubre de 2025 la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, que incluía la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes, siguiendo el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al menos 1.470 palestinos han muerto y más de 5.180 han resultado heridos desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025. En ese periodo se han recuperado además 836 cuerpos de entre los escombros.

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Desde que comenzó la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023 - tras los ataques de Hamás contra Israel-, la cifra de fallecidos por fuego israelí llega a los 74.377, con 175.398 heridos, en lo que ONG internacionales e israelíes y una comisión independiente de la ONU han calificado de "genocidio".