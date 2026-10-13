EE.UU. sanciona a la red financiera del Cartel del Noreste en México por lavado de dinero

El empresario mexicano Gamaliel Garza García y sus compañías habrían canalizado fondos a campañas electorales de candidatos afines al CDN y habrían obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta en Nuevo Laredo y Tamaulipas, de acuerdo con un comunicado del Tesoro.

Además, fueron sancionados Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, señalado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo; la empresa de transporte Tamex Leasing, también conocida como Tamex Logistics, y uno de sus despachadores, Francisco Javier Inzunza Partida, por su presunta participación en el envío de cocaína a Estados Unidos.

Las sanciones alcanzan también a nueve empresas vinculadas a Garza García dedicadas a la construcción, el sector inmobiliario, los combustibles y el transporte de gas, así como al hipódromo Club La Molienda y al establo de caballos Cuadra San Dibanh.

El Tesoro destaca que el bastión del CDN está frente a Laredo (Texas), uno de los principales cruces comerciales entre EE.UU. y México, por donde transita casi el 40 % del comercio bilateral, según el comunicado.

Entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel 'Z-40' y Óscar Omar 'Z-42' Treviño Morales habrían utilizado las carreras de caballos para blanquear dinero del narcotráfico.

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Washington sostiene que la red gastó 16 millones de dólares y lavó más de 22 millones y que, en 2012, las autoridades estadounidenses confiscaron 455 caballos.