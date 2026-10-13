Mundo
13 de octubre de 2026 - 17:40

EE.UU. sanciona a la red financiera del Cartel del Noreste en México por lavado de dinero

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Washington, 13 oct (EFE).- El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este martes a cuatro personas y once entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), con presencia en el estado mexicano de Tamaulipas, por su presunta participación en el lavado de dinero del grupo criminal, designado como organización terrorista por Washington.

Por EFE
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El empresario mexicano Gamaliel Garza García y sus compañías habrían canalizado fondos a campañas electorales de candidatos afines al CDN y habrían obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta en Nuevo Laredo y Tamaulipas, de acuerdo con un comunicado del Tesoro.

Además, fueron sancionados Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, señalado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo; la empresa de transporte Tamex Leasing, también conocida como Tamex Logistics, y uno de sus despachadores, Francisco Javier Inzunza Partida, por su presunta participación en el envío de cocaína a Estados Unidos.

Las sanciones alcanzan también a nueve empresas vinculadas a Garza García dedicadas a la construcción, el sector inmobiliario, los combustibles y el transporte de gas, así como al hipódromo Club La Molienda y al establo de caballos Cuadra San Dibanh.

El Tesoro destaca que el bastión del CDN está frente a Laredo (Texas), uno de los principales cruces comerciales entre EE.UU. y México, por donde transita casi el 40 % del comercio bilateral, según el comunicado.

Entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel 'Z-40' y Óscar Omar 'Z-42' Treviño Morales habrían utilizado las carreras de caballos para blanquear dinero del narcotráfico.

Washington sostiene que la red gastó 16 millones de dólares y lavó más de 22 millones y que, en 2012, las autoridades estadounidenses confiscaron 455 caballos.