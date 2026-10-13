Egipto subraya a Irán la necesidad de cesar ataques hutíes "injustificables" a A. Saudí

El ministro hizo hincapié durante la llamada en "la necesidad de un cese inmediato de todos los ataques contra el territorio del reino de Arabia Saudí, recalcando que estos ataques carecen de justificación y son inaceptables", según un comunicado del Ministerio de Exteriores, en el que el titular añadió la importancia de "la desescalada y la contención de las tensiones regionales".

Aprovechó para reafirmar el que se prioricen las soluciones políticas y diplomáticas y retomar la vía de la negociación y el diálogo entre Irán y Estados Unidos, ya que "esta es la única forma de resolver las disputas existentes y evitar que la región corra el riesgo de una mayor escalada e inestabilidad".

Esta comunicación entre los dos jefes de la diplomacia se produce un día después de que el país persa -el principal respaldo de los hutíes- se ofreciera a "facilitar el diálogo" entre Arabia Saudí y los insurgentes.

El pasado sábado, Arabia Saudí sufrió el peor ataque en una década con la muerte de 13 civiles en una acción contra el aeropuerto Rey Jalid de Riad, a lo que se suman otros cuatro decesos en bombardeos hutíes, tanto el viernes como el domingo.

La actual escalada entre Arabia Saudí, que lidera una coalición militar antihutí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y el grupo rebelde estalló a mediados de julio, cuando los insurgentes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir que un avión iraní aterrizara, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení.

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Los hutíes, que controlan Saná desde 2014, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e infraestructuras energéticas.