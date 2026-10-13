El 74% de los guatemaltecos considera mala o muy mala la gestión del presidente Arévalo

El mandatario, quien tomó posesión en enero de 2024, cuenta además con una desaprobación por parte del 78 por ciento de la población, de acuerdo al mismo sondeo, realizado por CID-Gallup en colaboración con la organización no gubernamental Fundación Libertad y Desarrollo.

Los datos fueron divulgados hoy por la mañana y corresponden a una medición realizada en septiembre pasado en todo el territorio guatemalteco.

La encuesta también establece, de acuerdo a sus parámetros y sondeos históricos, que Arévalo de León es el presidente peor calificado a esta altura de cada Gobierno desde la instalación de la democracia en 1986.

El actual mandatario llegó al poder en 2024 tras ganar los comicios de 2023 con un discurso anticorrupción de manera sorpresiva, pues las encuestas lo colocaban en séptimo u octavo puesto del total de aspirantes al cargo.

Sin embargo, aunque su mandato no se ha visto expuesto a fuertes acusaciones de corrupción como en Administraciones anteriores, su Gobierno se ha visto opacado por no haber cumplido sus promesas electorales, de acuerdo a analistas políticos Entre esas promesas electorales se encuentra la fallida pugna contra la exfiscal general Consuelo Porras Argueta (2018-2026), sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, además de dudosas alianzas reportadas por medios locales con personajes vinculados a la corrupción en Guatemala.

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En las últimas semanas, el gobernante le restó importancia públicamente a las encuestas en su contra y al respecto ha afirmado que los mismos sondeos no le daban oportunidades de ganar la presidencia, como finalmente sucedió.

El documento divulgado este martes por CID-Gallup también señala que "el 89 % de los encuestados considera que el país va por el camino equivocado".

De igual manera, la encuesta de la firma con sede en Costa Rica analizó la percepción de alrededor de 20 personajes políticos en Guatemala y solamente uno de ellos cuenta con diferencia positiva a su favor: Ernesto Bran, alcalde del municipio de Mixco (en las afueras de la urbe metropolitana), aunque la opinión sobre el jefe municipal también ha caído en picada recientemente en comparación con sondeos anteriores.

Guatemala llevará a cabo el próximo año sus elecciones generales para determinar al reemplazante de Arévalo de León, quien dejará el cargo en enero de 2028.