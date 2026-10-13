El debate sobre la vivienda agita también Suiza, un país con mayoría de inquilinos

Según informa la agencia nacional ATS, este martes la Asociación Suiza de Inquilinos (ASLOCA) presentó ante el Gobierno más de 100.000 firmas de protesta ante un proyecto "escandaloso" de reforma del sistema de precios de los alquileres, que en opinión de la organización aumentará las situaciones abusivas.

El plan del Gobierno es un contraproyecto a una iniciativa popular que ASLOCA quiere llevar a referéndum nacional, lanzada en 2025 y que pretende incorporar a la Constitución federal una definición de alquiler abusivo y exige que los precios de éste sean controlados de forma automática y periódica.

El Gobierno, que rechaza este texto, propuso a finales de septiembre la contrapropuesta que ahora ha desatado la indignación de ASLOCA, y que sugiere un sistema de precios más flexible, basado en una horquilla de diferentes precios.

Según la asociación de inquilinos, presidida por el senador socialista por Ginebra Carlo Sommaruga, la propuesta gubernamental permitiría que alquileres muy elevados sirvieran para alimentar estadísticas posteriores y provocar que el precio de referencia subiera en cada actualización.

"Los inquilinos ya pagan alquileres demasiado elevados y el Consejo Federal quiere pedirles aún más. No lo aceptarán", aseguró Sommaruga en un comunicado.

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Según Eurostat, alrededor de un 58 % de la población suiza vive en alquiler, lo que convierte al país en el que tiene una mayor tasa de inquilinos de Europa, y junto a Alemania, en uno de los pocos del continente donde este colectivo es mayoritario frente al de propietarios.