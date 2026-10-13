El expresidente de RDC Joseph Kabila lidera una nueva coalición rebelde que incluye al M23

Como líder del Frente para la Refundación de la Nación (FRN) Kabila tendrá como lugartenientes a varios líderes de la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de marzo (AFC/M23, alianza que incluía hasta ahora al citado grupo rebelde), según anunció la nueva coalición a última hora del lunes en una rueda de prensa en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte (noreste).

"Para hacer frente al macabro panorama de un país en peligro, los impulsores de esta iniciativa han decidido aunar sus fuerzas, recursos y medios con el fin de crear un marco de acción a través del cual todos los congoleños, al unísono, emprendan la tarea de liberar a su país", afirmó Claude Ibalanky, un responsable del nuevo movimiento, según reportan medios locales este martes.

La coalición "sucede de pleno derecho a la AFC" y busca "unir y coordinar a todas las fuerzas de resistencia con el objetivo de poner fin a la tiranía, por todos los medios, incluida la fuerza", aseveró Ibalanky.

El expresidente Kabila estará acompañado al frente de la nueva alianza por Corneille Nangaa (coordinador político de la AFC/M23), Bertrand Bisimwa (presidente del M23) y Sultani Makenga (líder militar del M23) como vicepresidentes.

Kabila, de 55 años, fue juzgado "in absentia" y condenado a muerte por traición en septiembre de 2025 por el Tribunal Superior Militar de la RDC, por apoyar al M23.

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Asimismo, se le impuso el pago de 33.000 millones de dólares por daños y perjuicios: 29.000 millones para el Estado congoleño y 2.000 millones para cada una de las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, afectadas por la ofensiva rebelde.

Tras dieciocho años en el poder y un largo silencio desde su marcha en 2019, Kabila permaneció fuera del país en un exilio autoimpuesto desde finales de 2023, principalmente en Sudáfrica.

En abril de 2025, anunció su regreso a la RDC para "contribuir a una solución" a la crisis en el este y en mayo viajó a Goma, ciudad bajo control del M23 desde enero de ese año.

El conflicto en el este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y, semanas después, Bukavu, capital de la vecina provincia de Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que los presidentes de la RDC y Ruanda -Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente- firmaron el 4 de diciembre de 2025 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre de 2025 rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).