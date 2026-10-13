El FMI mejora su previsión de crecimiento mundial una décima para 2026, hasta el 3,1 %

Según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), la generación de riqueza de este año será cuatro décimas menor que en 2025, cuando la economía creció el 3,5 %, y la revisión al alza de 2026 con respecto a julio se ha visto marcada por una leve rebaja para las previsiones de China (que crecerá un 4,5 %, una décima menos), un crecimiento del 0,7 % de Japón (una décima más) y un dato rebajado dos décimas para Francia este año y el próximo, con avances de su producto interior bruto (PIB) del 0,4 y del 0,7 %, respectivamente.

El FMI mejoró las previsiones para Alemania en seis décimas para este año, hasta el 1,3 %, y en cuatro y tres décimas a España e Italia, respectivamente, que crecerán un 2,5 % y un 0,8 %. Esto mantiene a España como la gran economía europea que más crece.

La primera economía mundial, Estados Unidos, no presenta cambios significativos y el informe espera que cierre tanto 2026 como 2027 con un crecimiento del 2,3 %, mientras que Latinoamérica mantendrá este año un crecimiento del 2,3 % y del 2,5 % el año próximo.

Brasil, la primera economía del subcontinente, ve sus previsiones para este año rebajadas en dos décimas, hasta el 2,2 %, y tres décimas el próximo, cuando el Fondo prevé un avance del 1,9 %.

La actualización de las previsiones de Brasil, "refleja una política monetaria restrictiva con el objetivo de devolver a la inflación al objetivo, la retirada de políticas de apoyo fiscal y la incertidumbre global".

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Mientras, en México las previsiones de crecimiento este año se han actualizado tres décimas al alza hasta el 1,5 %, gracias a su integración en la cadenas de suministro de las inversiones en IA.

"La economía mundial está probando su resistencia, pero de manera desigual con márgenes cada vez más estrechos para ajustes en el corto plazo", señala el informe, que abre la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, que se celebra en Bangkok (Tailandia) esta semana.

"Las empresas continúan ajustándose a repetidos shocks, incluyendo los riesgos geopolíticos y los cambios en la política comercial, mientras que los mercados financieros mantienen una visión benigna de los desafíos", indica el informe.

Según Silvana Tenreyro, directora del departamento de investigación del FMI, el crecimiento mundial está marcado por dos fuerzas principales: "el aumento de los precios de la energía y otras materias primas por la guerra (en Oriente Medio), que actúa como un shock negativo global, aumentando precios y afectado a la actividad. El segundo es el boom tecnológico impulsado por la IA, que actúa como un shock positivo en la demanda, impulsando precios y la actividad, sobre todo de inversión y comercio".

Tenreyro recordó que ambas fuerzas tienen un efecto inflacionario y que las proyecciones de este nuevo informe aumentan el dato de inflación mundial al 4,7 % en 2026, aunque se espera una mejora en 2027, hasta el 4,1 %.

Según el informe, el crecimiento del volumen de comercio mundial será del 4,6 % en este año, por debajo del 5 % de 2025, un ritmo que aumentará al 4,7 % en 2027.

Esto se debe al "lastre de los aranceles junto con un ajuste gradual de los vínculos comerciales y las cadenas de producción durante una reconfiguración de las cadenas de producción y de sustitución de proveedores", mientras que el crecimiento del comercio de flujos relacionados con la tecnología se mantiene fuerte.