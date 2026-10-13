El Kremlin desvincula el acuerdo sobre diésel con EE.UU. de nuevo plan de paz para Ucrania

"Aquí no veo ninguna vinculación directa. Esta es una cooperación ruso-estadounidense mutuamente beneficiosa, que responde a los intereses de EE.UU., de los mercados energéticos mundiales y los intereses de Rusia", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A su vez, admitió haber visto las informaciones de la prensa (en el diario The Washington Post) sobre la nueva propuesta de Estados Unidos para lograr un alto el fuego en Ucrania.

Según el diario, los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner dijeron a los negociadores ucranianos desplazados a Florida que el acuerdo sobre diésel, criticado por Kiev y la Unión Europea (UE), puede hacer que Rusia retorne a la mesa de negociaciones.

En cuanto al plan de paz de cuatro puntos, que fue abordado el pasado viernes por estadounidenses y ucranianos, pero también por enviados del Reino Unido, Francia y Alemania, alude no sólo a las medidas para detener los combates, sino a la posguerra.

El primer punto alude a la reconstrucción de Ucrania, en la que participarían tanto el Banco Mundial como la compañía de inversiones BlackRock, que crearían un mecanismo para la reconstrucción de los territorios afectados por la guerra, ayudar a las familias de los caídos en combate y restaurar la economía nacional.

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Las garantías de seguridad figuran en el segundo punto. Estados Unidos y los países europeos prometerían a Kiev una respuesta militar en caso de un nuevo ataque ruso, similar al Artículo 5 de la OTAN. Por su parte, Rusia también negociaría acuerdos de seguridad similares con los europeos.

Los negociadores plantean en el tercer punto un acuerdo energético entre Rusia, Ucrania y Europa, que podría incluir un oleoducto y gasoducto, del que también se beneficiaría el país de tránsito, es decir, los ucranianos. Dicho acuerdo incluiría el levantamiento de sanciones.

El cuarto y último punto incluye un alto el fuego en la actual línea del frente, lo que permitiría a Rusia mantener el control sobre una quinta parte del territorio ucraniano, pero no sobre toda la superficie de las cuatro regiones ucranianas anexionadas en 2022.

Este es el punto más complejo, ya que Ucrania, al igual que la UE, se niega a reconocer la soberanía rusa sobre su territorio, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin, exige el control total del Donbás.

Para avanzar en las negociaciones, la Casa Blanca, por su parte, exige que Ucrania cese totalmente los bombardeos contra las refinerías rusas en virtud de una tregua que el propio Trump anunció el domingo y que encontró aparentemente desprevenidas a ambas partes.

"Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo", respondió el lunes Trump a los periodistas, ante su insistencia sobre dicha tregua.

Al parecer, ambos bandos han respetado en las últimas horas ese alto el fuego energético, aunque Rusia siempre se había negado a esa clase de medidas, más aún cuando la parte rusa considera que "Zelenski no se merece una pausa" después del ataque masivo que lanzó contra Moscú durante las recientes elecciones legislativas rusas.