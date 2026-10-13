El papa estará en una nueva habitación en el Gemelli por restructuración del apartamento

Aunque en esta ocasión no estará en la llamada zona del apartamento reservado a los papas ya que se encuentra en restructuración, pero será ingresado en otra zona aledaña siempre en la décima planta del hospital romano.

Desde hoy, toda la atención volverá a este hospital, donde Juan Pablo II fue hospitalizado diez veces y por ese motivo en 1996, incluso bromeó diciendo: "El Vaticano Uno está en la plaza de San Pedro, el Vaticano Dos está en Castel Gandolfo, el Vaticano Tres se ha convertido en el Policlínico Gemelli".

Francisco y Juan Pablo II han sido los únicos pontífices que han sido tratados en el Gemelli, ya que Benedicto XVI nunca fue hospitalizado y solo visitó allí a su hermano ingresado. Con anterioridad los pontífices, en caso de enfermedad, siempre habían sido tratados dentro del Vaticano, incluso instalando un quirófano. Y Pío XII, por ejemplo, murió en la residencia de Castel Gandolfo.

El grave atentado cometido por el terrorista turco Ali Agca en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, obligó al Vaticano a pensar en la necesidad de tener una estructura hospitalaria preparada en cualquier momento para los papas, de manera que se reservó una parte de la planta 10 del gigantesco hospital romano, en el norte de la ciudad.

En caso de hospitalización, en la planta y la entrada del hospital siempre se establece un severo protocolo de seguridad de la Policía italiana y de la Gendarmería vaticana.

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Cómo en las últimas hospitalizaciones de Francisco, muchos se preguntan qué ocurre en el Vaticano cuando un papa se encuentra ingresado. En realidad, al papa sólo se le sustituye cuando se declara la "sede vacante", es decir, la situación que surge cuando el pontífice muere o renuncia.

Aún así, algunos días antes de ser hospitalizado, el papa nombró al nuevo decano del Colegio Cardenalicio, el filipino Luis Antonio Tagle, quien tiene la tarea de invitar a todos los purpurados a Roma para el Cónclave y organizarlo.

En caso de hospitalización, la práctica habitual, como ocurrió, por ejemplo, durante las diversas operaciones a las que se sometió Francisco, es que se suspenden las principales actividades en espera de la recuperación, pero incluso el papa puede seguir tomando decisiones y firmando documentos mientras se recupera en el hospital.