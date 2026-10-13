El petróleo de Texas sube un 0,43 % y cierra en 94,14 dólares

Al término de la sesión, los contratos de futuros del crudo para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,43 dólares con respecto al cierre anterior.

Los analistas destacaban como factor de presión en los precios el estancamiento en las negociaciones entre EE.UU. e Irán para solucionar el conflicto, así como los ataques en el estrecho de Ormuz, que han hecho caer de nuevo el tránsito de crudo por esa ruta.

En paralelo, Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo de la OPEP, interceptó este martes tres drones al norte de Riad, un incidente que se suma a los ataques de los últimos días atribuidos a los insurgentes yemeníes contra el aeropuerto internacional de la capital.

Mientras, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) advirtió este martes que "el mundo necesitará un 23 % más de energía primaria entre ahora y 2050" e instó invertir en infraestructuras para el crudo y el gas, así como en otras fuentes de energía.

El grupo petrolero publicó su informe mensual, en el que señaló que el temor a los problemas de suministro y las dificultades de tránsito por Ormuz encarecieron su barril de referencia en un 28 %, hasta un precio medio de 110,59 dólares.

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La OPEP mantiene sin cambios en su informe la perspectiva de crecimiento de la economía mundial, en el 3 % para 2026 y el 3,2 % para 2027, e incluso eleva su previsión de consumo de crudo para el año que viene.

Por otra parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este martes el acuerdo con Rusia para suministrar diésel ruso a los mercados internacionales, que ha supuesto la flexibilización de sanciones a Moscú y ha generado descontento entre las filas republicanas.