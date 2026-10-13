El precio medio de los vehículos nuevos en EE.UU. roza su máximo histórico

El precio medio de transacción aumentó un 0,9 % frente a agosto y un 0,7 % respecto a septiembre del año pasado, en el cuarto incremento mensual consecutivo. La subida interanual, sin embargo, fue inferior a la habitual para septiembre, que suele situarse entre el 2 % y el 4 %.

Kelley Blue Book (KBB) es una de las principales referencias del sector del automóvil en Estados Unidos y se dedica desde hace un siglo a analizar el mercado y calcular el valor de los vehículos nuevos y usados.

KBB atribuyó esa moderación al aumento de las ventas de vehículos más asequibles, entre ellos SUV subcompactos, automóviles compactos y camionetas pequeñas y medianas.

Los SUV compactos, el segmento de mayor volumen, registraron un precio medio de 37.614 dólares, mientras que los SUV medianos alcanzaron los 50.630 dólares y las camionetas grandes, los 67.573 dólares.

Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive, empresa a la que pertenece Kelley Blue Book, señaló que las las dificultades de los consumidores para costear un vehículo están llevando a más consumidores hacia modelos más baratos, lo que contiene el incremento del promedio general pese a que muchos vehículos siguen encareciéndose.

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En contraste, el precio medio de los vehículos eléctricos fue un 3 % inferior al de hace un año y se situó en 55.879 dólares. La diferencia respecto a los modelos de combustión se ha reducido hasta alrededor del 11 % este año, frente a cerca del 18 % en 2025.