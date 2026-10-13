El presidente de Ficohsa recibe un Premio Iberoamericano por sus iniciativas sociales

Con este galardón, Asicom reconoció el compromiso de Atala con los países iberoamericanos por su labor al frente del Grupo Ficosha, que nació en 1991 en Honduras y en la actualidad atiende a más de dos millones de clientes entre este país, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Antes del acto de entrega de los premios, celebrado en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, Atala destacó a los periodistas que este premio "es la muestra de mucho esfuerzo" a lo largo de "mucho tiempo" y del "compromiso completo" de Ficohsa con la sociedad en todos los países en los que opera.

"No podemos tener una buena empresa en una sociedad que no funciona", defendió Atala, quien consideró que el rol de la empresa privada "no solo es crear oportunidades para las próximas generaciones, mejores empleos o mejores trabajos", sino también "contribuir socialmente" a través de cuestiones como la educación.

El presidente de Ficohsa resaltó que las iniciativas educativas impulsadas por el grupo financiero han ayudado "a casi 200.000 niños en Honduras en el sector preescolar" y permiten a universitarios hondureños optar a másteres y doctorados fuera del país para balancear el trabajo de la empresa con el apoyo social.

Además, Atala dijo que recibe el reconocimiento "con mucha alegría y con mucho orgullo como centroamericano" en un lugar como Asturias, del que destacó sus "conexiones" con Iberoamérica.

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Ficohsa -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- es el grupo financiero más grande de Honduras y uno de los mayores de Centroamérica, y entre sus áreas de trabajo se incluyen los servicios bancarios, de cambio, de seguros, de pensiones y de crédito.

Asicom, con sede en Oviedo, concede todos los años los Premios Iberoamericanos a profesionales y académicos que han destacado en diferentes disciplinas dentro del contexto iberoamericano a través de sus logros individuales o compromisos institucionales.

Junto a Atala, fueron premiados este año el intelectual argentino Carlos Alberto Scolari, el piragüista español Saúl Craviotto, la actriz colombiana Juana Acosta, el periodista argentino Martín Caparrós o la productora musical sueca Marie Ledin.