El presidente surcoreano destaca el compromiso de Seúl con su nueva ruta comercial ártica

En un evento en Busan para marcar el acontecimiento, Lee aseguró que el país "dará pasos para abrir la ruta del océano Ártico con la confianza de la comunidad internacional", en declaraciones recogidas por Yonhap.

"Me esforzaré para garantizar que la nueva ruta no sea de interés exclusivo para ningún país, sino que conduzca a la prosperidad mutua", dijo el mandatario.

El proyecto ha generado preocupación por la posibilidad de que permita a Rusia, que controla gran parte de la zona, minimizar el efecto de las sanciones internacionales por su invasión de Ucrania.

El portacontenedores PanStar Acro, con capacidad para 2.758 TEU (contenedores estándar de 20 pies), regresó este domingo a la ciudad surcoreana de Busan tras cruzar el Ártico sobre Rusia y realizar paradas en Reino Unido, Países Bajos y Polonia, en un viaje que duró 50 días.

La cartera de Océanos surcoreana presentó en mayo un plan que pretende usar esta prueba como primer paso para establecer un servicio regular por la ruta ártica en 2030.

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El plan gubernamental tiene el objetivo de revitalizar Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, y otras localidades del sur del país y convertirlas en un centro marítimo mundial, además de lograr vínculos comerciales más eficientes entre Asia y Europa.

Tras el inicio de la guerra en Gaza en 2023, los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron cientos de ataques contra buques comerciales en el mar Rojo con el objetivo de afectar económicamente a Israel, lo que llevó a numerosas navieras a evitar el canal de Suez, una de las principales rutas marítimas entre Asia y Europa.

La crisis encareció el transporte marítimo y llevó a numerosas navieras a desviar sus rutas para evitar la zona, aunque algunas compañías han comenzado este año a retomar gradualmente el tránsito por Suez ante una mejora de las condiciones de seguridad.