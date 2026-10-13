El primer ministro de San Cristóbal y Nieves recibe el alta médica tras derrame cerebral

"Quiero confirmar que he completado mi rehabilitación, tanto en régimen de hospitalización como ambulatorio, y que me encuentro bien. Hoy he vuelto a visitar a los médicos, he recibido un informe de salud excelente y me han comunicado que estoy apto para retomar mis funciones plenamente", declaró el primer ministro en una transmisión por radio y televisión.

Drew, de 49 años y médico de profesión, fue trasladado en avión a Miami (EE. UU.) para recibir evaluación y tratamiento médico el 2 de septiembre, después de haber sido evacuado por vía aérea desde San Cristóbal hasta la isla francesa de Martinica el 31 de agosto.

"Hoy no me dirijo a ustedes desde una cama de hospital ni desde un centro de rehabilitación, sino como su primer ministro, listo para servir y para retomar mis funciones a tiempo completo", dijo en su mensaje.

El jefe de Gobierno explicó que, durante su recuperación, se mantuvo al tanto de todos los proyectos que su Administración llevaba a cabo bajo el liderazgo del primer ministro en funciones, Geoffrey Hanley.

"La transición fue fluida. El trabajo continuó. Eso es prueba de la fortaleza de nuestras instituciones, del carácter de las personas que sirven en ellas y también de la madurez de mis colegas del Gabinete", subrayó.

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Drew anunció que esta semana viajará a Washington D. C. para participar en un importante diálogo entre EE. UU. y el Caribe, y que luego regresará a San Cristóbal y Nieves.

"Esta reunión representa una valiosa oportunidad para tratar directamente con altos funcionarios de EE. UU. sobre asuntos de importancia para nuestra Federación, tales como la seguridad energética, la inversión económica, la seguridad nacional, la atención sanitaria y las oportunidades para toda nuestra población", detalló.

El primer ministro, quien ocupa la jefatura de Gobierno de la Federación de dos islas desde el 6 de agosto de 2022, sufrió un derrame cerebral causado por una disección de la arteria vertebral.