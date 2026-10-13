El sur y este de la UE chocan con Alemania y rechazan los recortes al presupuesto europeo

Los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete mantuvieron hoy un primer intercambio sobre la propuesta presupuestaria presentada por Irlanda, que recoge un recorte del 8 % con respecto al borrador original de la Comisión Europea, hasta los 1,62 billones de euros para el periodo 2028-2034, pero que no ha conseguido aglutinar los apoyos necesarios.

Durante el debate quedó patente la división entre el grupo de los 'amigos de la Cohesión', compuesto por un total de 17 Estados miembros y capitaneado por España e Italia, con los llamados 'frugales' (Alemania, Países Bajos, Austria y los nórdicos).

Esta división puede hacer incluso peligrar el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año: el representante alemán, Gunther Krichbaum, dijo que el pacto no puede llegar "a cualquier precio" y subrayó que es más importante "la cautela" que "la velocidad".

Frente al norte del bloque, que considera insuficiente la propuesta de Bruselas y exige recortar en "varios cientos de miles de millones de euros" el presupuesto común, el sur y el este de la UE pide unas cuentas ambiciosas que dediquen recursos a nuevas prioridades como la defensa, la competitividad económica o la transición verde sin dejar de lado a la PAC o la Política de Cohesión.

Así se expresó, por ejemplo, el secretario de Estado español de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, quien subrayó que España no acepta el recorte irlandés, denunció que "no es el momento de que Europa reduzca su ambición" y recordó que los fondos agrícolas y regionales ya fueron reducidos en el borrador de la Comisión Europea.

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Italia se sumó a este llamamiento contra la "reducción de la ambición", recordó que las negociaciones parten de recortes a los fondos agrícolas y regionales e incluso apuntó que los recortes que propone Dublín, que se concentran en las nuevas prioridades, van "en la dirección equivocada".

Posiciones similares fueron formuladas por países que forman parte de los 'amigos de la Cohesión', como Polonia, Portugal, Grecia, Rumanía o los bálticos.

Francia, por su parte, también se mostró a favor de proteger la dotación de la Política Agrícola Común (PAC), pero puso el acento en la necesidad de aumentar la ambición del presupuesto sin que esto suponga incrementar las contribuciones de los países a las cuentas comunes. En particular, nombró un impuesto a las multinacionales digitales.

Los 'amigos de la Cohesión' coordinaron su postura en una cena organizada el lunes para contrarrestar los mensajes que los 'frugales' lanzaron ya desde el sábado, pocos minutos después de conocer la propuesta de Dublín.

Durante el debate de este martes, los socios del norte reiteraron que el borrador irlandés es insuficiente, reclamaron más recortes, sobre todo en PAC y Cohesión, y rechazaron impulsar nuevos instrumentos de deuda conjunta.

"Si queremos tener un acuerdo a final de año necesitamos un volumen general que de forma realista pueda ser financiado por aquellos que cargan con la principal carga financiera (...) Las cifras sobre la mesa todavía representan un incremento ampliamente inasumible", apuntó la ministra sueca Jessica Rosencrantz.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE valorarán este nuevo borrador en la cumbre prevista para el jueves y viernes de la próxima semana, aunque sin intención aún de llegar a un acuerdo que sí que se intentará en la cumbre del 17 y 18 de diciembre.